Deri në Amerikë është e qartë se banditët e kryeministrit kanë fshehur skandalin e përdhunimit

Kreu i grupit parlamentar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili ka reaguar sërish për skandalin e Fush-Krujës, ku një vajzë jetime u përdhunua nga djali i deputetit socialist.

Sipas tij kjo ngjarje e rëndë u bë jehonë edhe nga Zëri i Amerikës, ndërkohë që Rama hesht dhe vijon të hajë turpin me bukë.

Postimi i Vasili në Facebook

Zeri i Amerikes flet per skandalin e Fushe Krujes, kryeministri e ha turpin me buke.

Zëri i Amerikës jep lajmin:

“Skandali i Fushë Krujës vetëm një ditë më parë u referua nga Policia në Prokurori”.

Deri ne Amerike eshte e qarte se banditet e kryeministrit kane fshehur skandalin e perdhunimit dhe kane perdhosur shtetin.

Kryeministri ky genjeshtar pa sherim kishte deklaruar se do ti largonte te tijet te perfshire ne skandale menjehere.

Po ku ka mendere ky.

Ky eshte njesh me perdhunuesit.

Ç’skandale pret ky apo per nje te cmendur si ky perdhunimi i shtetit,i policise dhe i personit jane normalitete.