Denoncimi: Policia mbron parcelat me kanabis në Sarandë, fermerëve u shkul mandarinat

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar një video në të cilën forcat e policisë mbrojnë arat me kanabis të mbjella në Sarandë ndërkohë që nga ana tjetër, uniformat blu shkulin mandarinat e fshatarëve të Xarës.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Narkopolicia mbron arat me kanabis dhe shkul mandarinat e fermerit ne Xare!

Shikoni videon e Saranda Ëeb. Sb

Ish-Kryeministri Berisha publikoi një ditë më parë mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, para 10 ditësh ish-shefi i rendit në Delvinë, Vangjel Xhavara i trasferuar në Laç, u arrestua nga policia greke për 2 ton hashash në pikën doganore Kakavijë, por më pas ai është liruyar dhe është dërguar me punë në Laç nga Xhafa.

“Pershendetje doktorr! Para 10 ditesh ish-shefi i rendit ne Delvine, Vangjel Xhavara i trasferuar ne Laç, u arrestua nga policia greke per 2 ton ashash ne piken doganore Kakavije. Drogen e kishte, thuhet te vete ministrit. Ky person ishte aktivist i rilindjes dhe qellimisht eshte trasferuar ne Laç. Dhe policia dhe medja ska trsmetuar gje fare”, shkruan qytetari.

Narkopolicia mbron arat me kanabis dhe shkul mandarinat e fermerit ne Xare!Shikoni videon e Saranda Web. sb Gepostet von Sali Berisha am Samstag, 15. September 2018