Denoncimi/ I kërkuari për vrasje në Mal të Zi mbrohet nga Qeveria në Shqipëri

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një oficeri policie nga Shkodra, në lidhje me një prej të arrestuarve të pak ditëve më parë në qytetin verior.

Sipas denoncuesit, Erogen Vaso Brajevic kërkohet për vrasje në Mal të Zi, ndërsa në Shqipëri e lënë me 30 ditë burg.

Ish-Kryeministri shkruan se, Brajevic mbrohet nga Qeveria në Shqipëri.

Denoncimi i plotë i ish-Kryeministrit Sali Berisha

Erogen Vaso Brajevic i kerkuar per vrasje por mbrohet nga qeveria ne Shqiperi!

Lexoni mesazhin dhe shikoni lajmin qe dergon oficeri dixhital. sb

‘Pershendetje Doktor, jam nji oficer policijet ktu nshkoder mfal se po tbezdisi po deshta me than per kyt erogen brajoviq qe kan arrestu ky asht i kerkum edhe prej malit tzi e nuk e publikon kerkush nga perkrahja qe ka nga shteti ky ka emrin npolici qe i kan ba kallzime ne policin shkoder e çeshtja i ka kalu prokuroris se nbashkpunin me drejtorin e zvrpp Shkoder Zamir Lekaj i kan marr nji prone nji personit ktu ne shkoder me dokumentacione fallco tu pas lidhje tforta me depute e ministra.

Ky ska nevoje me prit 30 dit per prova qe ku e kerkon mali zihttps://m.cdm.me/hronika/crvene-potjernice-za-vukoticem-i-brajovicem/ tan gazetat malazeze shkruj per te si kryetar bandet. Ju lutem anonim se kena fmi me rrit e kta te hekun prej punet’.