Denoncimi: Bajri solli 5 kg kokainë nga Holanda, nipi i deputetit të PS dhe policia e shpërndanin në Shkodër

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se kishte denoncuar një rast në policinë e Shkodrës për Enver Bajrin.

Ai shkruan se ka bërë bërë një denoncim se kishte informacion të saktë për 5 kg kokainë që kishte ardhur nga Hollanda nga Enver Bajri dhe që shpërndahej në qytetin e Shkodrës nga Blerim Harusha nipi i deputetit të PS-së.

Më tej qytetari shkruan se si kishte denoncuar rastin në policinë e Shkodrës, për 5 kg kokainë që vinte nga Hollanda, por policia e kishte arrestuar vetëm me 15 doza.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Pushteti dhe narkopolicia nje me Bajrajt!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Dr Sali mirdita une bera nje denoncim tek drejtori policise se Shkodres per Blerim Harushen nipi i Luan Harushes krye plak ne komunen Golem dhe tani deputet dhe mik i ngushte i Edi Rames kte e kan zgjell per deputet fisi i bajrave ne Dobraç. Bera denocim se kisha informacjon te sakte per 5 kg kokaine ce kishte ardh nga Hollanda nga Enver Bajri dhe Blerim Harusha e shperndante ne qytetin e Shkodres dhe policia e Shkodres e arrestojne vetem me 15 doza kur une ja kisha dhene informacjonin drejtorit edhe vendin ku ishte e fshehur kokaina por nuk e kam idene nga avulloj 5 kg per tu kap u kap por po nxjerrin vetem 15 doza. Me rrespekt

Ja bllofi i policise shqiptare qe mundohet qe te ja paraqet vetes si sikses i rradhes, gazeta belge e paraqet si nje aksion i perbashket i dy instuticioneve belge per keto arrestime, policia shqiptare pas denoncimit nga opozita te Bajrve ne Shkoder ishte e detyruar qe te zbatoj planin e policise belge, nuk ishte aksion i policise shqiptare, se per ndryshe nuk do te kapenin fare. Eshte nje bllof i zevendes ministrit te brendshem zotit Llamallari, ku thote qe esht nje aksion i vetem i policise shqiptare, shtypi belg thote eshte aksion i organizmave belge per kete axion, lexoje artikullin e gazetes dh.be, qfar thote.