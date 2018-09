Deklarata e fortë e Doris Pack: Tirana ka nevojë për shkolla, jo për kulla

Presidentja e Forumit të Grave të PPE, Doris Pack ka marrë pjesë në një bashkëbisedim për rolin e të rinjve dhe grave në integrimin evropian të vendit.

Në fjalën e saj, duke u ndalur tek braktisja e vendit nga të rinjtë, tha se ky nuk është një problem vetëm i Shqipërisë, ndërsa shtoi se kjo ndodh për shkak se politikanët nuk po kujdesen për nevojat e vërteta të qytetarëve.

“Ikja e të rinjve nga vendi faktikisht ky nuk është një problem vetëm i Shqipërisë pasi shumë po përpiqen të largohen edhe nga Kosova, Maqedoina, Serbia. Kjo ndodh se politikanët nuk po kujdesen për nevojat e vërteta të qytetarëve të tyre”, u shpreh Pack.

Më tej ajo i dha një “shuplakë” kryebashkiakut Veliaj, teksa tha se Tirana nuk ka nevojë për shumë kulla, por për shkolla.

“Nuk e mbaj mend se sa shpesh ka ardhur në Shqipëri. Hera e parë ka qenë më 1993. Por dua të them se në 5 vitet e fundit nuk ka nevojë për kaq shumë kulla Tirana por ka nevojë për më tepër shkolla. Nuk ka nevojë për kaq shumë kulla por ka nevojë për invesitme. Do të vijnë investimet vetëm nëse do të keni drejtësi në vend”, u shpreh Doris Pack nga një bashkëbisedim në selinë blu”, deklaroi Pack.

Fjala e kryetarit të FRPD, Belind Këlliçi

Jemi mesuar te degjojme shpesh per rolin e te rinjve ne procesin e integrimit europian, edhe pse ne fakt ne shumicen e rasteve fatkeqesisht te rinjte jane perdorur si fasade edhe pse endrra europiane lindi pikerisht nga rinia vendit tone.

Qe nga vitet ‘90 ecuria e Shqiperise ne rrugen e zhvillimit dhe integrimit ka patur ulje ngritjet e saj. Por sot me shume se kurre jemi krenare per punen qe ka bere PD ne kete drejtim. Dy prej arritjeve me madhore te ketij vendi, antaresimi ne NATO dhe liberalizimi i vizave jane merite e padiskutueshme e PD, me kontribut te jashtezakonshem te nje grupi te rinjsh qe iu bashkuan PD ne 2005, ku mes tyre spikati dhe Lulzim Basha i cili sot eshte kryetar i PD.

E nenvizova kete fakt per te treguar se te rinjte sot te shkolluar ne universitetet me te mira te botes kane formimin e duhur, deshiren, idealin dhe vendosmerine per te permbushur endrren europiane te shqiptareve.

Por cfare po ndodh aktualisht? Sa hapsire dhe mundesi u eshte dhene te rinjve te sotem?

Eshte nje lajm shume i keq fakti qe vendi yne deshtoi serish kete vit per hapjen e negociatave dhe kjo eshte pergjegjesi direkte e qeverise shqiptare me ne krye Edi Ramen. Por perse deshtoi Shqiperia perseri ne kete proces? Per ti dhene nje pergjigje kesaj pyetje duhet te bejme nje pasqyre te plote te situates ne vendin tone mendoj.

Vetem dy dite me pare, diten e hene nisi viti i ri shkollor dhe bilanci kete vit i ngjante nje vendi ne lufte. Plot 133 shkolla te mbyllura anembane vendit dhe 130.000 nxenes te larguar ne keto 5 vite nga sistemi arsimor. Kjo eshte nje situate tragjike pasi arsimi eshte sfida kryesore per cdo popull e vend qe kerkon progres.

Gjate ketyre 5 viteve Shqiperia u shnderrua ne prodhuesin kryesore te hashashit, ne vendin tranzit te drogave te forta dhe ne oazin e pastrimit te parave qe vijne nga aktivitetet kriminale brenda dhe jashte vendit. Ky eshte konkluzioni i raporteve nderkombetare nga Berlini ne Londer, nga Brukseli ne Ëashington.

Edi Rama e shnderroi parlamentin dhe qeverisjen vendore e qendrore ne strehe te personave me precedente penale e trafikanteve. Te rinjte e arsimuar ne universitetet brenda dhe jashte vazhdojne te enden rrugeve nderkohe qe vendet e punes jane per njerez me rekorde kriminale e te shkuar te dyshimte.

Ndaj pyetje qe na shtrohet perpara eshte: A ka njeri qe mendon se dyert e Europes mund te hapen per nje vend me nje qeveri te tille?!

Sot nje ish minister i brendshem eshte nen hetim per bashkepunim ne trafik droge. Ministri aktual i brendshem eshte vellai i nje te denuari per trafik droge qe me ndihmen e tij i ka shpetuar drejtesise dhe e ka vazhduar trafikun ne Shqiperi.

Keto jane fakte te pakundershtueshme qe ndodhen ne tryezen e punes se cdo drejtuesi te BE dhe vendeve antare te tij. Asnje investim i madh i huaj s’ka ardhur ne 5 vite ne Shqiperi sepse ketu s’ka siguri dhe fatura e korrupsioni eshte e tmershme.

Keto mendoj une jane arsyet qe ne 3 vite, mbi 1 milione shqiptare kane aplikuar per lotarine amerikane. 150 mije te rinj jane larguar ne shifra zyrtare ne 3 vitet e fundit. Sot 1 ne 2 te rinj sheh si te ardhme vetem emigrimin.

Ky eshte realiteti ku gjendet rinia sot. Pavaresisht ne forma te ndryshme eshte thuajse e njejta sfide qe ka perpara rinia, pikerisht si ajo e viteve ‘90.

Edhe ajo drite shprese qe lindi me ndryshimet kushtetuese per reformen ne drejtesi, u shua menjehere pas ndryshimeve ligjore qe futen duart e pista te qeverise edhe me thelle ne sistemin e korruptuar te drejtesise. Ne Shqiperi e keqja e madhe eshte politika qe ka kapur, korruptuar dhe nenshtruar cdo pushtet dhe i ka kthyer ne sherbetore te krimit qe e ushqen dhe mban ne pushtet.

Per kete arsye 90% e shqiptareve dhe 100% e rinjve e kane mirepritur dhe mbeshtesin nismen e PD per vetingun ne politike. Pa pastuar politiken e keputur lidhjet e saj me krimin, Shqiperia as nuk perparon ne rrugen drejt Europes e as nuk do te kete zhvillim dhe shprese per te rinjte.