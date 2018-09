Çmenduria e fundit, pas gjykatave, vegla e Ramës shkrin edhe Prokurorinë

Prokurorja e Përgjithshëm Arta Marku ka marrë së fundmi një vendim për prokurorët që nuk po i binden për Shullazin. Kryeprokuroja ka dhënë hetim disiplinor për prokurorët që refuzuan hetimin e Emiljano Shullazit dhe të tjerëve të akuzuar bashkë me të.

Prokurorët për të cilët Arta Marku ka marrë këtë vendim janë: Olsian Çela, Përparim Kulluri, Behar Dibra, Sonila Muhametaj, Arenc Çela Edvin Kondili, Pranvera Pustina, Eugen Beçi ,Blerim Tominaj, Besim Hajdarmataj

“Prokurorja e Përgjithshme Arta Marku duke marrë shkas nga ngjarja e fundit e datës 19 shtator 2018 në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë, mbi refuzimin nga ana e prokurorëve për hedhjen e shortit në procedimin penal në gjykim në ngarkim të të pandehurve Emiljano Shullazi, Gilmando Dani, Endrit Qyqja, Endrit Zela dhe Blerim Shullazi, për kryerjen e veprave penale parashikuar nga nenet 109/b; 333/a; 334 etj.të Kodit Penal urdhëroi fillimin e hetimit disiplinor ndaj prokurorëve: Olsian Çela, Përparim Kulluri, Behar Dibra, Sonila Muhametaj, Arenc Çela Edvin Kondili, Pranvera Pustina, Eugen Beçi ,Blerim Tominaj, Besim Hajdarmataj.”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Ky vendim që Arta Marku ka marrë në lidhje me prokurorët të cilët refuzuan të hetonin bandën ‘Shullazi’ është thjesht një procedim disiplinor ndaj tyre. Marku mesa duket po ‘përpiqet’ të bëjë punën e saj, për të luftuar krimin në vend. e këtë pikërish me nis me prokurorët e ‘çështjeve të nxehta’.