Bujanovci kundër Thaçit për shkëmbim territori: Mos ia jepni Veriun Serbisë

Kryetar i Komunës së Bujanovcit, Shaip Kamberi deklaroi se janë kundër shkëmbimit të territoreve me Serbinë. Sipas tij ideja e bashkimit me Kosovën po nxit emocione tek banorët në Luginë dhe në këtë pikë të dialogut duhet të caktojë objektivat e veta.

“Kur të del një ide atraktive se do të bashkohemi me shqiptarët, nxit emocione dhe shpresë, por ne nuk i përcaktojmë vijat e kuqe që Kosova i përcakton. Kosova duhet të përcaktojë cilat duhet të jenë objektivat e saj në këtë dialog. Kosova duhet të kërkojë të pagjeturit”, shtoi Kamberi.

Mes të tjerash ai tha se ata nuk kanë kërkuar të japin Veriun dhe të marrin Luginën. “Ne nuk kemi thanë që ju jepeni Veriun dhe merreni Luginën dhe nëse Bashkësia Kombëtare është e pajtimit, Lugina e Preshevës ka vullnet të bashkohet me Kosovës dhe për neve nuk ka asnjë moment nuk kemi vullnet me e nda popullatën dhe cila është më e mirë për Kosovën le të vendosë ajo vetë. Kosova e ka obligim kombëtar që Luginën e Kosovës e ka obligim të diskutojë nëse jo për shkëmbim territoresh atëherë për të drejtash. Kosova përfundimisht duhet të vendosë kushte për këtë pjesë të dialogut. Ajo që askush në luginë nuk e do shkëmbimin e territoreve dhe kjo është shumë e dëmshme me ne,

në këtë aspekt Kosova duhet të tregojë se cilat janë linjat e kuqe të këtij dialogu dhe në këtë rast vlen ajo shprehje “mos i beso grekut edhe kur sjellë dhurata” dhe është Kosova është ajo që duhet të vendosë. Sipas statistikave ka rreth 62 për qind shqiptarë dhe 10 për qind rom dhe kemi në përgjithësi rënie të popullsisë dhe jo vetëm të asaj shqiptare”, pohoi ai.

Këto deklarata Kamberi i dha në tryezën “Loja me Kufij: Luftë apo Zgjidhje në Ballkan?” do të diskutohet për qëndrimin e partive politike të Kosovës rreth kësaj ideje, koston e një opsioni të tillë për Kosovën si dhe të ardhmen e aseteve ekonomike e strategjike të Kosovës që gjenden matanë lumit Ibër. Folës në tryezën e moderuar nga Jeta Xharra do të jenë:; Avdullah Hoti, shef i grupit parlamentar të LDK; Albin Kurti, kryetar i LVV, Shaip Kamberi, kryetar i Komunës së Bujanovcit; Fehmi Beja, kryetar i Komunës së Medvegjës; Nenad Rashiq, kryetar i PDP; Ahmet Isufi, nënkryetar i AAK-së, si dhe deputetë, ish-deputetë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Gjatë tryezës do të emetohen video të shkurta të pikëpamjeve të analistëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europa e rajoni të dhëna ekskluzivisht për këtë tryezë. Tryeza diskutimi ‘Loja me Kufij: Luftë apo Zgjidhje në Ballkan”, organizohet nga Emisioni ‘Jeta në Kosovë’./kallxo/