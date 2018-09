Berisha: Përmbysje me çdo mjet Narkoqeverisë

Ish-Kryeministri Berisha ka bërë thirrje për një përmbysje me çdo mjet të narkoqeverisë. Berisha tha se vendi është në kushtet e një grushti shteti dhe se vendit i duhet kthyer kushtetutshmëria.

Ish-Kryeministri është shprehur në studion e emisionit ‘FAKT’ në SYRI.net se me këto që kanë ndodhur ditët e fundit, Shqipërisë i janë mbyllur dyert e hapjes së negociatave.

Duke folur përballë gazetarit Çim Peka, ish-kryeministri Sali Berisha u shpreh se ‘dje ju dha goditja përfundimtare dosjeve Tahiri-Xhafaj, Shullazi. U mbyllën dyert’.

‘Edi Rama është skizoid, paranojak pushteti.

Ai nuk është njeri i inkriminuar rastësisht, është i inkriminuar pasi e konsideron krimin të dobishëm.

Ai e di që ligjet kufizojnë pushtetet, gjithçka tjetër realizohet me krimin.

Ai nuk ka kufij, për të njerëzit janë numra, shifra.

Të kemi në një familje 8 kufoma dhe mos të nxjerrë ai shpirt katran një ngushëllim, kjo e bën kafshë, njeri skizofren.

Ai u votua por u votua me tepsi e timon. Ja ku janë tepsia e timoni, duke i përzënë përditë e duke u mbyllur dyert e Europës.

Kjo që ndodhi këto dy javë, bën ZERO shanset e hapjes së negociatave dhjetorin e vitit tjetër.

Sytë kanë qenë te Tahiri, Shullazi apo Xhafaj.

Nuk thotë një kryeministër apo kryetar shteti por e thonë të tjerë në emër të tij.

Dje psh, ju dha goditja përfundimtare dosjeve Tahiri-Xhafaj, Shullazi. U mbyllën dyert.

Më vjen keq që flas kështu, por ka ZERO shanse për negociatat.

Është e çuditshme, janë me mijëra intelektual, pedagogë, nuk ka gjë më jetike se integrimi i vendit në Evropë.

Nuk e hap kush gojën për këtë punë. Janë me qindra gazetarë, ekzokitike është të dëgjosh në debate se kjo dëmton integrimin.

Në cilin vend të lirë të botës merren 10 prokurorë dhe futen në masë disiplinore sikur të ishin ushtarë’, është shprehur ish-kryeministri Sali Berisha.