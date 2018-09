Basha: Terrorizëm shtetëror në ligjin për shembjen e Teatrit

Kreu i opozitës, Lulzim Basha ka zhvolluar një takim me përfaqësues të arstistëve ku është diskutuar cçështja e Teatrit Kombëtar pas zhvillimeve të fundit pas Dekretit të Presidentit Meta.

Basha deklaroi pas takimit se synimi i këtij ligji është për të pastruar paratë e krimit dhe drogës me një fitim marramendës prej mbi 200 milion euro. Basha tha se, ligji për Teatrin është terrorizëm shtetëror.

Ligji Rama Fusha është antikushtetues dhe duhet të rrëzohet në parlament, deklaroi kreu demokrat.

Ai shtoi se votimi i një ligji që i hap rrugë shkatërrimit të Teatrit është i papranueshëm për PD,

Nesër opozita do të mbajë një qëndrim të qartë dhe të prerë në varësi të ngjarjeve.

Deputetët e Rilindjes kanë orët e fundit në dispozicion që të reflektojnë, theksoi ai.

Ata që do të votojnë këtë ligj do të cilësohen si terroristë nga ana jonë.