Basha: Përballë një tiranie, qytetarëve u lind e drejta të reagojnë me çdo mjet

Kryetari i opozitës, Basha deklaroi sonte nga studio “Open” se kur tirania bëhet fakt, qytetarëve u lind e drejta të reagojnë me çdo mjet. Basha deklaroi se ai do të jetë në krye të përballjes për shembjen e Teatrit bashkë me grupin parlamentar të PD.

Ditën e sotme opozita prezantoi platformën antimafia që propozon mekanizmin ligjor dhe institucional për evidentimin, sekuestrimin e pasurive të personave publikë dhe private të përfshirë në afera korruptive tendera, koncensione, PPP. Ndërkohë kreu i PD-së Lulzim Basha i ftuar në emisionin “Open” me gazetaren Eni Vasili në Top Channel tregoi përse do të shërbejë ky ligj.

“Ligji e ndal procesin, verifikon veprimet që janë bërë në kundërshtim flagrant me të. Pavlefshmëria e kontratrës dhe marrja e parave. Ky ligj sekuestron paratë që janë shtënë në dorë nga oligarkët. Sekuestron pasurite e zyrtarëve të lartë publikë që kanë firmosur këto afera. Vendos një standard për sot dhe nesër. Askush s’mund të shpërdorojë lekët e shtetit”, u shpreh kreu i PD-së.

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha në mënyrë të prerë në emisionin “Open” me gazetaren Eni Vasili se një gjë e ndan atë me kryeministrin Edi Rama. Basha u shpreh se ndryshe nga Rama, ai nuk është ulur asnjëherë me kriminelë dhe me oligarkë.

“Çfarë më ndan me Edi Ramën është si e bardha me të zezën. S’kam bërë pakt me krimin, s’kam bërë pazare. Më akuzonin se kur isha kryetar bashkie flija gjumë. E vërtëta është fare ndryshe. Kur kam qenë unë në Bashki, nuk kam dhënë asnjë tender të drejtpërdrejtë. Më kanë akuzuar mua se kur kam qenë kryetar bashkie kam fjetur gjumë. Se po mos të japësh leje për kulla fle gjumë dhe kur jep leje ndërtimi, quhesh i zhdërvjellët.

PD është pro sipërmarjes sipas ligjit dhe kushteve të konkurrencës. Ne duam të ketë konkurrencë të lire të drejtë”, u shpreh Basha.