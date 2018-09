Banda e Habilajve, gazetari italian rrëfen pse u shty seanca gjyqësore

Gazetari Dario De Luca i MeridioNeës, në një lidhje telefonike për Fax Neës foli mbi seancën gjyqësore të zhvilluar ditën e sotme për bandën Habilajve në Katania.

Gazetari italian u shpreh se gjykata ka pranuar kërkesën e palës mbrojtëse për gjykim të shkurtuar dhe në këtë mënyrë do të përfitojnë zbritje të dënimit. Nga ana tjetër gazetari tha se Mosi Habilaj rrezikon më shumë vite burg, pasi ishte shefi i bandës.

Ndërkohë që për ish-ministrin e Brendshëm Samir Tahiri nuk ka asnjë akuzë të kontestuar nga prokurorët italian.

“Sot është zhvilluar seanca e dytë gjyqësore për bandën e Habilajve. Seanca është mbyllur me gjykatësin që ka pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar, në këtë mënyrë të dënuarit do të përfitojnë zbritje një të tretën e dënimit. Gjatë seancës tjetër që do të zhvillohet me 16 nëntor, do të jetë diskutimi i akuzës, në këtë mënyrë prokurori i çështjes do të kërkojë dënimet për të gjithë të pandehurit si për ato shqiptarë dhe për ato italianë.

Sigurisht që gjithkush ka rol të veçantë. Ai që rrezikon më shumë vite burg është Moisi Habilaj sepse ai është kapo i kësaj bande.

Avokatët e Mosi Habilajt kanë dërguar një dokumentacion për ta çliruar nga roli i shefit të bandës. Është depozituar dhe vendimi i një gjykata shqiptare dhe tjetër dokument që vjen nga autoritet shqiptare përtej marrjes në pyetja që Habilaj ka bërë nga prokurorët shqiptarë dhe ai është më shumë i rrezikuar.

Mund të themi se ai nuk ka asnjë akuzë të kontestuar nga prokurorët italianë për ish-ministrin Saimir Tahiri. Për këtë çështje Habilajt janë pyetur nga prokurorët shqiptarë. Në këtë seancë ai nuk hyn”.