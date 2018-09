Babëzia/ Drejtori i PS zapton pronën publike dhe ndërton pa leje, Berisha publikon fotot

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari I cili denoncon zaptimin e pronës publike dhë ndërtimin pa leje nga drejtori i Ujësjellësit në Bashkinë e Lushnjes.

Ndërkohë që qytetarëve të thjeshtë po u prishen shtëpitë dhe bizneset edhe pse i kanë me letra ato, zyrtarët dhe miqtë e pushtetit nuk pyesin për ligjin, përkundrazi zaptojnë dhe pronën publike.

Qytetarët e Lushnjës kanë denoncuar tek ish-kryeministri se si zyrtarët e PS-së kanë zaptuar pronën publike dhe kanë ndërtuar pa leje.

Ja çfarë shkruan ish-Kryeministri

Kjo është Lushnja e babëzisë siçiliste!

Lexoni mesazhin dhe shikoni fotot e qytetarit dixhital. sb

“Kjo shtepi eshte e drejtorit te emergjencave ne bashki Lushnje, Milto Dhima dhe djali drejtor ujesjellesi.

Kjo shtepi e ka zaptuar polikliniken dhe ka marr hapesire publike as 70 cm nuk eshte kurse pjesa tjeter ka bere qymez per pulat kane bllokuar pjesen e shkalleve dhe si kane lene 1cm hapesire nga ana tjeter kane mbjell ullinje As bashkia as shendeti publike dhe as IKMT s’vene ujin ne zjarr. Te bjere zjarr s’ka nga hyn zjarrefikesi as per te lyer ska vend se jane ndertuar ngjityr”.