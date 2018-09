Arta Marku, nëntë muaj flirtrim me qeverinë

Nga Oerd Bylykbashi

Sot Arta Marku është nëntë muajshe në krye të Prokurorisë. Asnjë bos rrjetesh kriminale nuk është kapur. Asnjë ministër, ish-ministër, deputet apo ish deputet i lidhur me krimin apo kriminel në vete të parë, nuk është arrestuar e vënë para drejtësisë.

Në nëntë muaj, Prokurorja e Përkohshme (9 muaj e quajnë përkohshmëri ?!) vetëm ka flirtuar me qeverinë. E vetmja detyrë e saj ka qenë t’ia nënshtronte prokurorinë qeverisë‎, duke vënë dhe hequr prokurorët që do apo nuk do Rama, apo mbyllur hetimet që hapen ndaj qeverisë.

Detyra e saj e fundit do te jetë që të detyrojë prokurorët që të mblidhen e të zgjedhin anëtarët e KLP që do Rama.

U mbars reforma dhe polli një hiç të pafrymë!