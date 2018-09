Aktori i njohur tërbon Ramën: “Edi Fusha? S’e gjetëm ne or ti, e gjeti Sorosi te gabi”

Aktori i Teatrit Kombëtar Neritan Liçaj ka ironizuar kryeministrin Rama, përmes një fotoje të publikuar nga Beogradi.

Liçaj tregon bisedën që ka pasur me “Aleksandër Vuçiç” në kryeqytetin e Serbisë, teksa e ka pyetur se kush e ka votuar Ramën.

Sipas Liçajt, kryeministrin shqiptar e ka gjetur Soros te gabi, dhe sigurisht që e gjithë situata është një inskenim me doza të forta humori nga ana e aktorit.

Reagimi:

Za parlamentu,za Beogradu?

Takova dhe presidentin e ketyre…kishte ardhe per pune ne parlament!

He me Ner-me tha-c’thote Edi Fusha?

Hic-i thash-ben gam-gam,te emisjoni i Eni Vasilit!

E paskeni rraf keq,ju te teatrit eeeee….!!!

Po-i thash-e bem sallat!

Edhe me mu keshtu ben Ner-me tha ai-se here e takoj,e rrah dhe ai fillon e qan e ben gam-gam…

Pastaj mu kthye e me tha:Ner me gjithe respektin…po ku e gjetet kete kryeminister ju shqipetaret mor aman?!

I fyer i thash:-Se gjetem ne or tiii…e gjeti Sorosi te gabi dhe po do me na e shit per firmato.

E ja keshtu keshtu….

Morali i fabules-Edi Fusha gam-gam style…