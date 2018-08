Veliaj zapton pronën publike, jep 6 ha pyje me qira me vlerën e qirasë së një apartamenti

Erion Veliaj kthen sytë nga fshati, jo për investime, por për të zaptuar pronën publike. Pasi fali mijëra metra katrorë në qendër të Tiranës “klientit” të tij, firmës “Fusha”, kryetari i Bashkisë së Tiranës i vë “syrin” pyjeve rreth e qark Tiranës.

Institucioni i drejtuar prej tij ka filluar procedurën për dhënien me qira të një sipërfaqe të madhe pylli në Njësinë Administrative Petrelë, një nga zonat më të bukura të Tiranës.

Sipas dokumenteve, bashkia e Tiranës ka hapur procedurën për dhënien me qira të sipërfaqes së fondit pyjor me sipërfaqe 6.133 hektarë, në ekonominë pyjore Krrabë-Gurrë. Objekti i dhënies me qira të kësaj sipërfaqe është “për qëllime pushimi, argëtimi shëndetësore, shoqërore dhe veprimtari turistike”.

Në dokumente, Veliaj përmend edhe disa nene të ligjeve dhe rregulloreve, ndërsa ajo që bie në sy është sipërfaqja e madhe që do i kalojë privatit.

Në dokument nuk është saktësuar në mënyrë të qartë veprimtaria e subjektit privat, investimi apo tjetërsimi i zonës. Por, nga ajo që mësuam, zona në fjalë ka një bimësi të lartë, e pyllëzuar dhe tashmë është bërë objekt i kërkesave të shumta të firmave private.

Mësohet se kjo sipërfaqe pylli do të jepet me qira me një vlerë qesharake prej 417.975 lekë në vit. Kujtojmë se dhënia e një apartamenti me qira në Tiranë jepet shumë herë më shtrenjtë sesa kjo sipërfaqe pylli, në një nga zonat më të bukura të Tiranës.

Në dokumente thuhet gjithashtu se afati i dhënies me qira të kësaj pasurie është 10 vjet, ndërsa gara do të ketë një sistem pikëzimi. Në njërën prej dokumenteve që kërkohet është se do të kërkohet një subjekt, që pasi ta ketë shfrytëzuar për 10 vjet ta rikthej në gjendje fillestare. Pra, bashkia pranon indirekt se në zonë do të ketë ndryshime, apo ndërtime.

Dokumentet e tjera që bashkia i kërkon subjekteve është bërja e një harte, kufijtë natyrorë, relieve, objektet aktuale si dhe çdo planimetri tjetër në shkallë më të detajuar. Firma duhet të ketë një plan biznesi dhe investimet që do të bëhen, e cila do të vlerësohet me 15 pikë. Plani i rehabilitimit të sipërfaqes vlerësohet me 25 pikë, niveli i punësimit në veprimtari vlerësohet me 5 pikë, masa e qirasë me 35 pikë.

Jo më kot është vendosur që gara do të bëhet në datë 30 gusht, pra ditët e fundit të pushimeve zyrtare dhe jashtë vëmendjes së opinionit publik.

