UEFA shpall tre kandidatët për “Futbollistin më të mirë të sezonit”

Luka Modriç, Cristiano Ronaldo dhe Mohamed Salah janë zgjedhur nga UEFA si tre kandidatët për të fituar çmimin “Futbollisti i më i mirë për sezonin 2017/18”, që jepet nga qeveria e futbollit europian.

Ky çmim, që vlerëson lojtarin më të mirë për sezonin e kaluar, do të jepet më 30 gusht në Montekarlo gjatë një ceremonie gala.

Luka Modric fitoi Champions League për herë të tretë radhazi si pjesë e Real Madrid, ndërsa në Kupën e Botës 2018 ishte kapiteni i Kroacisë që shkoi deri në finale. Ai u shpall futbollisti më i mirë në “Rusi 2018”.

Cristiano Ronaldo fitoi Champions për herë të pestë në karrierë dhe për herë të gjashtë u shpall golashënuesi më i mirë në këtë veprimtari. Gjatë verës, ai u transferua nga Real Madrid te Juventus për 100 milionë euro.

Kandidati i tretë është Mohamed Salah, finalist i Champions League dhe golashënuesi më i mirë i Premier League me Liverpool.

Ndërsa podiumi do të zbulohet në Montekarlo, renditja e futbollistëve të tjerë, sipas UEFA-s, për sezonin 2017/2018, vazhdon kështu 4.Antoine Griezmann (Atlético & Francë), 5.Lionel Messi (Barcelona & Argjentinë), 6.Kylian Mbappé (Paris & Francë), 7.Kevin De Bruyne (Manchester City & Belgjikë), 8.Raphaël Varane (Real Madrid & Francë), 9.Eden Hazard (Chelsea & Belgjikë), 10.Sergio Ramos (Real Madrid & Spanjë).

80 trajnerët në fazën me grupe të Champions League dhe Europa League, krahas 55 gazetarëve ishin ata që votuan për këtë çmim.

Kandidatët për çmimet e tjera

Portieri i sezonit: Alisson Becker, Gianluigi Buffon, Keylor Navas

Mbrojtësi i sezonit: Marcelo, Sergio Ramos, Raphaël Varane

Mesfushori i sezonit: Kevin De Bruyne, Toni Kroos, Luka Modrić

Sulmuesi i sezonit: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah

Më i miri në Europa League: Diego Godín, Antoine Griezmann, Dimitri Payet