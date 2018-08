Tmerr në Shkodër, vritet me thikë 54-vjeçari pas një konflikti

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme rreth orës 19:30 në Shkodër, ku është vrarë një 54-vjeçar. Sipas të dhënave paraprake, viktima është Prendush Fushaj.

Policia bëri të ditur se, ka arritur të identifikojë edhe autorin e dyshuar, shtetasin me iniciale F. P. Ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur “Ura e Thive”.

Autori i dyshuar i vrasjes është shtetasi Fred Pëllumbi. Mësohet se Fusha dhe Pëllumbi kanë qenë fqinj me njëri-tjetrin. Pas një konflikti të çastit, autori e ka qëlluar me thikë dhe më pas është larguar nga vendngjarja.

Dy shtetasit kishin prej kohësh konflikte me njëri-tjetrin dhe mbrëmjen e sotme kanë debatuar dhe më pas, autori ka marrë thikën dhe e ka qëlluar. Në polici ndodhen familjarët e autorit dhe viktimës që po pyeten për arsyet e konfliktit.

Dyshohet se mes viktimës dhe autorit ka pasur një konflikt gjatë ditës së sotme. Policia ka nisur marrjen në pyetje të dëshmitarëve por edhe familjarëve për të zbuluar motivin e krimit.

Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të krimit, ndërsa janë ngritur postblloqe për kapjen e autorit.