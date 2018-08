Surpriza vjen nga Juventusi!

Historia e Claudio Marchisio me Juventusin mbyllet sot, pas përfundimit konsensual të kontratës. Klubi bardhezi e shpall atë. “Një histori 25-vjeçare, aq sa kanë kaluar nga dita e parë kur “Princes”, një pseudonim që do ta kishte marrë vetëm një kohë të gjatë më vonë, por që tashmë e kishte përdorur, mbajti për herë të parë veshur fanellën bardhezi. Vetëm “7”, një dëshirë e çmendur për të luajtur dhe një kokë plot ëndrra”.

Juventusi iu bën jehonë edhe rezultateve të Marchisio në karrierën e gjatë bardhezi. Ai ka pritur, ka luajtur dhe ka fituar me të rinjtë, ai ka debutuar në vitin më të vështirë, atë të B, shkoi tek Empoli për një sezon dhe u kthye. Kur u bë pjesë e ekipit të parë, Marchisio tha se duhej të shënonte sa më shumë, sepse edhe për mesfushorët golat janë të rëndësishëm. Ai shënoi 37 gola, 10 prej të cilëve brenda një sezoni, 2011-2012. Claudio donte të fitonte dhe fitoi: katër Kupat Italiane, tri Superkupa Italiane dhe shtatë tituj kampioni.

Juventusi, në shënimin e tij, kujton se “ato ëndrra të fëmijërisë i ka bërë realitet. Dhe me të, ne të gjithë kemi ëndërruar, sepse për ta parë Marchisio të rritej dhe të bëhej, vit pas viti, futbollisti lider, burri dhe babai dinjitoz, ishte gjëja më shpërblyese. Ai ishte në gjendje ta shoqëronte klubin në këtë rrugë, duke e zbuluar veten si një kampion ditë pas dite. Ishte një privilegj dhe nder, që e patëm njërin prej nesh. Ai gjithmonë do të jetë pjesë e historisë bardhezi. Faleminderit për gjithçka Claudio! Dhe fat të mirë!”