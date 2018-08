Skandali, Akademia e Policisë kthehet në akademinë PS, fitues 150 të rinj të FRESSH

Ish kryeministri Sali Berisha ka zbuluar një tjetër skandal në rradhët e Polisë së Shtetit. Përmes një postimi në facebook, Berisha ka publikuar denoncimin e një qytetari, i cili shprehet se konkurrimi në akademinë e shtetit, është mashtrim, pasi lista e fituesve është plotësuar më herët nga anëtarët e Fresh të PS-së.

Postimi i Berishës

Kjo eshte narokpolicia e ardhshme e narkopartise!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Prsh doktor Berisha. Mora vesh nga socialiste te flakte te forumeve rinore te ps se konkurimimi per akademin e policise qe do filloj se shpejti eshte mashtrim i madhe. Do dalin 150 fitues dhe nga cdo qytet po strukturat drejtuese vendore te ps po plotesojne listat me antare e fresh. Pra duhet te jesh antar i ps qe te fitosh konkursin pavarsisht nese je i afte a jo. Behe publike ta marrin vesh te gjithe ata njerez te ndershem qe duan te konkurojne qe mos te lodhen kot. Anonime dhe respekte”