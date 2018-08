Shullazi shefi i deputetëve të PS!

Basir ÇOLLAKU

Pas Tahirit nje tjeter deputet te PS e shohim me teper si vartes te Emiljano Shullazit se sa vartes politik te Gramoz Ruçit dhe Edi Rames. Gjasat jane te dukshmme kush urdheron dhe kush vepron.

Pergjimet dalin dhe nuk duan shume komente. Çeshtja eshte perse nuk jane konsideruar si prove bashkepunimi me krimin. !!

Sipas përgjimeve të publikuara, deputeti Jurgis Çyrbja ka komunikuar të paktën dy herë në telefon me Gilmano Danin, krahun e djathtë të Emiljano Shullazit për çeshtjen e hotel Vollgës, e cila është rregjistruar në pronësi të Emiljano Shullazit, nga kryerregjistruesi i Durresit aso kohe i pabere ende deputet.

Deputeti sot, dikur drejtor, informonte per çka bente Prokuroria ndaj Shullazit dhe te tijve. Nga ajo çka tashme eshte publikuar dhe deputeti nuk i mohon pergjimet, kemi bashkepunim krim pushtet. Çyrbja pasi ka dale nga seanca hetimore e Prokurorise per Krime te Renda, ka kerkuar takim me Danin duke i thene se : “E kemi keq punën. Lidhet me detyrën time.” Ka vetedeklaruar se eshte nje nga ushtaret e Shullazit. Ushtri me vone e shperblyer nga Rama qe duhet te kete llogari me te madhe me Shullazin nepermjet Tahirit dhe te tjereve.

Deputeti Jurgis Çyrbja gjatë seancës gjyqësore ka vijuar tu sherbeje eproreve te bandes duke genjyer, çka lehtesisht duket se ka konsumuar se paku deshmi te rreme, duke pohuar se i vetmi kontakt me Danin, eshte gjate kohes se regjistrimit te Vollges.

Deputeti nuk mohon pergjimin, por akuzon opoziten duke u perpjekur te nise perpelitjen per te vonuar llogaridhenien ndaj drejtesise. Prokuroria per Krime te Renda, per me teper Donika Prela ka qene prokurore ne Durresin e ngjarjes, duhet te dergoj nje kerkese ne Kuvend per heqje imuniteti dhe arrest te Çyrbes qe del deputeti i dyte pas Tahirit vartes i organizates. Njeheresh duhet sqaruar perse nuk eshte vepruar me heret.

Prokurore apo gjykates kane dredhuar ligjin?! Nderkohe Shullazi pret ne shtator kerkesen e Prokurorise per masen e denimit per nje nga veprat qe akuzohet. Rama keshtu i marr peng nga Shullazi, ushtaret e te cilit jane ne Parlament, por teorikisht i emron Rama se praktikisht i binden te arrestuarit “te fortit” dikur aq “mik” me Tahirin. Pyetja me pergjigje brenda eshte, sa afer dhe sa larg, sa pune i kane mbaruar njeri-tjetrit Rama dhe Shullazi?!?! Krimet e Renda nuk duhet te presin urdher nga lart. Nese presin rekomandimet nga partia ne pushtet, atehere shume me mire ta japin me PPP dhe PROKURORINE.