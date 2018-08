Shqiptarë, a keni të paktën dy pare mend të kuptoni se për kë keni votuar…?

Nga Adriatik Riza Dosti

….Me shume se sa aventurier, me shume se karagjoz, me shume se sa i turpshem me shume se sa abuzues, me shume se sa shperdorues, me shume se sa cinik, arrogant e injorant , me shume se sa cilimi, aguridhe, i papjekur , mendje firi-fiu…dhe koqe kandari ….

Dhe kulmi eshte se prej budallallikut qe mbart koke e kembe…budallalliqet e prapesite e adoleshences se tij te dyte

e te vonuar se tepermi…ne moshen mbi 50 vjecare i tregon e i publikon po vete ne faqet e rrjeteve sociale dhe fatkeqesia me e madhe e tij ende edhe ne kete moshe qendron ne faktin se gjithmone Autogolin e di per Gol…

….Ishte me shume se sa arrogante, fyese, poshteruese e tallese per Shqiperine e shqiptaret bashke ajo c’ka Kryeministri i tyre adoleshent i 1 milion shuplakave beri kete fundjave… ku pasi perdori me pare krejt privatisht Helikopterin e FA te vendit ..te cilin Fuga [qe duhet varur i pari prej llape ne ate vend] ..ja justifikon me ore teknike fluturimi [???]…nje ti kercyer nje Carteri serb te prenotuar nga klubi i Igli Tares ..Lazzio [carter serb nga nje klub italian???].. dhe hop e ne Torino per te ndjekur hobbin e skuadren e tij te zemres Juventusin…

Mire qe la ne mes nje mbledhje qeverie ”urgjente” ne Vlore ..po c’kusur ka ky popull e ky vend qe i pari i tij te shkoje diku qofte edhe per qejf e ti prezantoje aq banalisht, karagjozce sic thote vete populli , ne menyren me te turpshme te mundeshme e te sillet sikur te qe nje kalama a adoleshent i llastuar, i keq e i pa ndreqshem qe per te plotesuar teket e prapesite a cmendurite e tij te moshes c’nuk ben pa pyetur fare e pa menduar hic se cili eshte e cfare perfaqeson..

Natyrisht askush nuk mund ta pengoje qytetarin Edi Rama te shkoje ku te doje, te shohe c’te doje a te takoje ke te doje… ..por me xhepin e tij e jo te vendit a te popullit te vet qe i kane besuar kreun e qeverise se tyre… e parate e tyre…

Askush nuk e pengon te shkoje e te ndjeke jo Juventusin ne Itali por edhe Boka Juniorsin. ne Argjentine… te takoje Ronaldon a Messin…por ama te veje si individ e jo nen petkun e Kryeministrit te Shqiperise e te sillet totalisht si karagjoz duke mbjelle kudo neveri e perbuzje e duke percjelle vetem percmim permes figures e sjelljeve te tija te pa pergjegjeshme per ate post qe mban ..qe njeherazi perkthehet mungese totalisht respekti, dinjiteti, karakteri, personaliteti …mungese respekti ndaj vendit e popullit te vet… e gjithckaje tjeter te tij e qe bota mer te drejte e njehson me karagjozllikun e Shtetit shqiptar e me budallallikun e vete shqiptareve qe e kane dhe ende e mbajne ne krye…

Dhe nuk eshte as hera e pare dhe as e fundit qe Rama i perfaqeson kaq mjerisht e shemtuar Shqiperine e shqiptaret , qe i barazon kaq banalisht me nivelin e tij te ulet mendor e qe i rendit ende tek vendet e popujt me adoleshence sa te vonuar e qesharake po aq edhe te demshme tallese e fyese… e me pa pjekuri te pa imagjinueshme …thjesht si vend e si popull karagjoz…

Te shkosh ne nje ndeshje futbolli duke e ditur se nuk je nje qytetar i zakonshem e as nje tifoz i radhes ..por dikushi qe perfaqeson e simbolizon zyrtarisht nje vend, nje qeveri, nje shtet e nje popull te tere ..e me pas te postosh publikisht .. si ata kalamajte e cmendur e te dehur nga qejfi e fati qe ju ra ne dore….foto me Presidentin e nje klubi, me lojtarin idhull te tij, e te ngazellehesh si kalama i vogel se ke ne dore bluzen me frmat e te gjithe lojtarteve te ekipit qe simpatizon ti….kjo sikur nuk shkon kerkund e stonon aq shume sa vertet te fyen, te ofendon, te rrevolton e te poshteron se me s’ka si vend e si popull …aq me teper vend e popull si ky i yni qe ka aq shume halle e probleme sa Juventusi, Agnelli e Ronaldo jane te fundmit gjera qe mund t’ju vene nder mend shqiptareve ne kete bote te tallavitur shqiptare te bere kaq corap e lemsh pikerisht nga ky lloj Kryeminister karagjoz e adoleshent i tyre…

Eshte po ky Kryeminister adoleshent i tyre qe ne nje kohe qe Fshati [Shqiperia ] digjet e Kurva [ Rama ] ..krihet ..ju poston po publikisht e i dhunon po publikisht shqiptaret…me foto e video te tijat here duke i rene Dajres e here Gernetes….c’ka do te thote …bjerini ju bjerini se i bini bukur e mua as qe me kercet fare per ju…

Eshte po ky Kryeminister Adoleshent i tyre qe ne takimet zyrtare me Lideret europiane e boterore e prezanton veten [lexo Shqiperine e shqiptaret] me kostum, kollare dhe….atlete Adidas… e neper darka zyrtare behet tap e kendon O Sole mio me armiqte e Shqiperise Vucicin e Dacicin apo edhe me shemtuar akoma tek kercen Napolonin ne dasmen e vajzes se Erdoganit ne mes te Stambollit…

Eshte po ky .. karagjoz kryeminister qe takon kokat e botes e flet per vendin e popullin e tij i veshur me ..Brekushe sikur te jete Haxhi Qamili i shekullit te 21..

Eshte po ky Adoleshent kryeminister qe vete e i hipen persiper Motorrit shoqerues te policise Austriake ne mes te Vjenes ..te eskortes qeveritare te nje delegacioni qeveritar shqiptar te kryesuar prej tij si i pari i Shqiperise e i shqiptareve…

Eshte po ky kryeminister aguridhe e komplet i pa pergjegjshem menderisht qe vete kudo ..ne ceremoni zyrtare gezimi a hidherimi i veshur mysybet..ne emer te gjoja lirise e modernizmit te tij.. e harron se c’perfaqeson si individ e si post a institucion..duke na fyer rende te gjitheve ne shtetaret e qytetaret e kesaj Shqiperie…

Eshte po ky kryeminister adolesht qe vrapon ti marre fanelen me autograf Ronaldos..e me pas nxiton ta postoje foton e rastit ne fb e tij a ne faqen e ERTV se tij pacavure..

Por ti je aq budalla e shpirtvogel po aq sa edhe antishqiptar e injorant …. se mire fjala vjen vajte atje e bere fotografi me Agnellin e Ronaldon po aty i kishe edhe shqiptaret e tu ….Taren e Strakoshen po me ta pse nuk bere nje foto …apo je steke e larte ti e bythes tende i vjen turp te dale ne resme me shqiptare ….

Eshte po ky shpirt katran kryeminister qe me pare nxiton te ngushelloje viktimat e Ures ne Genova te Italise se sa tre familje e 8 jete te shuara shqiptare ne Vloren qe e ka votuar si Deputet te sajin…

Eshte po ky abuzues e i pa ndreqshem qe fluturon kur ti teket e me cfare ti teket deri edhe pertej Oqeanit …sepse i ka shkrepur ne koke te jete prezent ne nje ndeshje te NBA ,,e te takoje e beje foto me Lebron James..e askush nuk i thote dot plac…

Eshte po ky lloj bastardi qe publikon foto te tijat ne zyren e shtetit e ne kabinetin e nje Kryeministri ..me kembe perpjete e siper tavolines se punes … dhe askush nuk ka guxim ta ndaloje dot harbuterine e tij…

Eshte po ky lloj Monstre qe gati gjithe diten e shtyn ne Fb duke u zene me miletin e duke i share e ofenduar me fjale nga me banalet e duke mbjelle dite e nate rrugaceri pa fund e duke i ofenduar e fyer shqiptaret si askush tjeter me pare ne historine e ketij vendi e te ketij populli aq sa arriti e ju tregoj deri edhe Koqet e tija ne mes te Parlamentit bandit te Gramozit, Balles, Braces e Ulsiut me shoke…

E pra …me keq se kaq as ka qene e as mund te jete kurre..

Shqiptare a keni te pakten dy pare mend te kuptoni se per ke keni votuar,,,se ne dore te kujt jeni e kujt ja keni besuar fatin tuaj, te femijeve, niperve e mbesave tuaja ..fatin e sotem e te neserm tuajin e te vendit tuaj..

A e kuptoni se sa poshte kemi rene si shtet, si vend e si popull……kur na perfaqeson kesisoj nje Adoleshent i vonuar e i pa ndreqshem qe per qejfet, hobet, pasionet e kenaqesite e tija te rinise se munguar as ju pyet e as pjerdh fare as per ju e as per shtetin e vendin tuaj..

E nisi me piktura lloj-lloji …sepse donte te kompesonte deficencen e tij profesionale…e vazhdoi me ekspozita te dhunuara kudo e ku ti donte qejfi..po me parate e shpenzimet tuaja o popull…ju a beri Tiranen pacavure e qytet lajle – lule si me qene qender banimi arixhinjsh e gabelesh..e tani po vrapon te mbledhe e te koleksionoje tuta, fanella e uniforma sportive te idhujve te tij..e dhente zoti ishalla nuk e ka ne plan edhe te grumbulloje e koleksionoje ..flamuj ekipesh, stema te tyre, kapele, …e deri ndoshta edhe pulla poste a kanace Coca – Cole…ngjyra -ngjyra..

Adoleshence hesapi o popull…ndaj nuk thone kot …ruhuni nga mendje vonuarit.

Ehhh c’te gjeti ty o poulli e vendi im me kete kerric gomari..

Dhe nuk thone kot ore…shtati Pyll e mendja Fyell …

…Edvin…dhe vitet tutje e ti su poqe dhe …koka zbardhur e mendja Koqe..

Por ani o popull…nuk eshte krejt faji i tij ai gjen pa ben…ate e zgjodhet JU e ai nuk zgjodhi veten apo jo ?

Ndaj ta gezoni e pak po ju ben …kur t’ju vijne mend juve nuk ka nevoje me te shkoje Edi atje ne Torinio per te takuar Agnelin a per te bere foto me Ronaldon..per te pare Juve -Lazzio a per te marre fanellen e Cr7 me autografe etj etj…se ju siguroj se do te vijne ata vete te gjithe aty tek ju..aty tek ai vend qe Edi me shoke po perzene cdo dite me mijera shqiptare e tek pranojne ”miliona turiste e biznesmene”……e nganjehere per ”sevap”edhe ndonje dore me nga 20-30 refugjate fatkeqe..

Dhe ne fakt pyetja me e drejte qe duhet bere ne kete rast eshte se ….eshte Rama ne krye te Shqiperise e te shqiptareve e qe po i turperon ata … apo jane vete Shqiperia e shqiptaret qe duke e mbajtur ende Ramen ne krye te tyre po vazhdojne te turperojne veten si komb e si popull?

Ndaj fluturo Edi fluturo ku ta doje kokrra e qejfit se perderisa ke gjetur ate popull qe edhe po ti thuash se a fluturon Gomari… [ domethene TI ] …..fluturon thote ai….. ndaj .ti mire ben qe e shtyn jeten ne ajer.. se popullin tend aty e ke prej kohesh ..ne Qiell e jo ne Toke,…