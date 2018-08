SHBA dhe BE: Qeveria të nxjerrë para drejtësisë autorët e sulmit ndaj gazetares

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në vendin tonë dënon sulmin me armë ndaj shtëpisë së prindërve të gazetares së kronikës, Klodiana Lala.

Përmes një deklarate të publikuar në faqen zyrtare në fb, Ambasada thotë se dënon me forcë sulmin ndaj gazetares dhe familjes së saj.

Amabasada nxit autoritetet shqiptare të kryejnë një hetim terësor dhe transparent për të nxjerrë autorët përpara drejtësisë.

Ambasada e SHBA-së vlerëson Klodiana Lalën, si gazetarja që ka luajtur një rol të rëndësishëm në reformën e drejtësisë, çështjet e gjyqësorit dhe veprimtarisë kriminale.

” Fakti se ajo u vu në shënjestër demonstron rëndësinë e punës së saj, sjellja e vërtetës tek populli shqiptar” thotë Ambasada.

Në përfundim të reagimit, Ambasada e SHBA-së nënvizon se një media e pavarur është frymëmarrja e një demokracie të vërtetë.

“Akte frikacake si ky tregojnë se kriminelët kanë frikë sa më shumë Shqipëria i afrohet një drejtësie të vërtetë”.

Në orët e para të mëngjesin e sotëm (30 gusht 2018)persona ende të paidentifikuar sulmuan me kallashnikov banesën e prindërve të gazetares që mbulon lajmet në fushën e drejtësisë dhe aktualitetit, Klodiana Lala.

Sipas policisë në momentin e të shtënave me armë, gazetarja Klodiana Lala nuk ndodhej në banesë, por në shtëpi kanë qenë prindërit dhe dy vajzat e saj të mitura. Në muret e banesës shenjat e plumbave janë të dukshme ndërsa kryetari i PD-së në prononcimin për median tha plumbat kishin goditur dhomën ku flinin vajzat e gazetares.

Përfaqësuesi i OSBE-së: Sulmi ndaj gazetares i papranueshëm, i shërben krimit

Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias, Harlem Desir, dënoi sot me forcë të shtënat me armë automatike kundër banesës së familjes të gazetares, Klodiana Lala.

“Jam thellësisht i shqetësuar për sulmin me armë ndaj shtëpisë së prindërve të gazetares. Ky sulm është një kërcënim i drejtpërdrejtë dhe i papranueshëm kundër gazetares, që i shërben klimës së frikës dhe të pasigurisë së shtypit në rajon”, tha Desir. “Sulme të tilla kundër gazetarëve nuk mund të kalojnë pa u ndëshkuar”, shtoi ai.

Sot, në orët e hershme të mëngjesit, shtëpia e prindërve të gazetares investigative Klodiana Lala u qëllua disa herë me armë automatike. Sipas raportimeve të medias, askush nuk u lëndua.

“Kam besim se autoritetet do ta hetojnë me shpejtësi motivin kundër këtij sulmi dhe do t’i vënë autorët përpara drejtësisë”, tha Desir, i informuar për fillimin e hetimeve.

Përfaqësuesi vuri në dukje dhe mirëpriti dënimin që i bënë sulmit autoritetet, përfshirë Presidentin e Republikës Ilir Meta, kryeministrin Edi Rama dhe shoqatat e gazetarëve në Shqipëri.

https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/392180