Salvinin e kërcënojnë me vdekje bandat, ndërsa kryeministrit tonë i buzëqeshin!

Nga Petrit Vasili

Ministri i Brendshëm i Italisë, Matteo Salvini, hapi një front lufte të pamëshirshme ndaj krimit të organizuar, bandave, trafikantëve të drogës dhe të qënieve njerëzore në Itali. Rezultatet e tij brenda pak javëve kanë qënë të jashtëzakonshme dhe mbështetja e qytetarëve italianë për të, rritet në mënyrë spektakolare, ndërsa shqetësimi i bandave të kriminelëve – më i madh se kurrë.

Duke i goditur në zemër bandat, Salvini po përballet edhe me kërcenimet me vdekje prej tyre, ndërsa, kryeministri i Shqipërisë bashkëjeton me 40 banda kriminale të deklaruara nga ai vetë. Këto banda i buzëqeshin kryeministrit dhe ai iu buzëqesh atyre, se kanë shumë gjëra të përbashkëta mes vedi. Kryeministri ka frike edhe te flase e jo më ti godase bandat. Kryeministri,qe ben llafazanin, arrogantin, gojepisin dhe qe kakaris si gjeli ne pleh, kur vjen fjala te bandat rri si pule e hutuar. Kuptohet ka frike. Megjithse Departamenti Amerikan i Shtetit dhe CIA flasin qarte per krimin e organizuar,pastrimin dhe parave te pista i vetmi qe nuk flet, nuk leviz gishtin, nuk vepron eshte vetem ai, kryeministri.