Revolta, Thaçin e shpallin tradhëtar në faqen e tij në fb, mijëra komente ofenduese

Revolta kundër qëndrimeve të Thaçit për ndarjen e Kosovës ka shpërthyer edhe në faqen e f btë Presidentit të Kosovës. Janë me mijëra komente ku qytetarët shprehiun revoltën ndaj Thaçit edhe me qëndrime të forta dhe fyerje në drejtim të tij.

Presidenti i Kosovës, Hashim Taçi, ka folur sërish sot për një korrigjim kufijsh mes Serbisë dhe Kosovës.

Ja postimi i Thaçit:

Një mesazh për ata që mendojnë se korrigjimi i kufijve në mënyrë paqësore është ide e keqe, përkundër faktit se e dinë që është mundësia e vetme që Presheva, Bujanoci dhe Medvegja t’i bashkohen Kosovës.

Që të jem i qartë: Unë e kam hedhur poshtë me kohë opsionin e ndarjes dhe të shkëmbimit të territoreve. Unë jam duke folur vetëm për korrigjim të kufirit në mënyrë paqësore, dhe atë, në favor të Kosovës. Ndërsa, kundërshtuesit e këtij propozimi, propagandojnë për ndarje dhe shkëmbim të territoreve.

Në një situatë të tillë, vertet që nuk mbetet rrugë tjetër përveç fuqizimit të vendimmarrjës së qytetarëve të Republikës së Kosovës, duke iu mundësuar atyre për të vendosur vetë se kush ka të drejtë dhe se cili opsion është në interes të Kosovës. Prandaj, është e domosdoshme që t’iu mundësojmë qytetarëve tanë të drejtën e referendumit, gjë që për të cilën jam duke punuar që të bëhet realitet. HTH

Lad Kulici Nuk mund te shpetosh nga urrejtja e popullit te kosoves per tradhetine kombetare qe po ben duke u perpjekur te terheqesh vemendjen e njerezve duke share Sali Berishen…

Jane shume te vjetra keto skema si han me njeri….ti do kesh fund pa lavdi….koha do ta vertetoj kete gje…

Askush mbi toke smund te nderroj asnje pellembe toke shqiptare…Loja jote me Ramen e Vucicin do ju nxjerre fytyren tuaj te vertete..

Me vjen keq per ty po perfundon si babai jot shpirteror Enveri..

Faik Erti Krasniqi Hashim Thaçi përmes formës korrigjim të territoreve e ka vënë në pazar Kosovën, por njëkohësisht edhe tre komunat shqiptare në Kosovën Lindore. Dihet shumë mirë që Medvegja, Presheva dhe Bujanoci deri në vitin 1956, kanë qenë pjesë e Kosovës. Dhe nëse eventualisht ndodh korrigjimi i kufinjve mes Kosovës dhe Serbisë, atëherë shkëmbimi do të duhej të ndodhte që këto tre komuna shqiptare t’i riktheheshin Kosovës, kurse Leposaviqi dhe disa fshatra t’i riktheheshin Serbisë, ashtu siç ka qenë deri në 1956 kur ka ndodh ky shkëmbim i padrejtë nga komunistët e atëhershëm, për interesa gjeostrategjike të Serbisë. Por, qëllimi i Serbisë është që të sigurojë një Asociacion të komunave serbe me kompetenca ekzekutive, që nënkupton një autonomi brenda Kosovës, në mënyrë që brenda 20 viteve ajo pjesë të shkëputet me një referendum dhe t’i bashkëngjitet Serbisë. Ky është plani Thaçi-Vuçiq. Kurse Hashim Thaçi duke u vetëshpallur hero i Kosovës për gjoja moslejimin e ndarjes së Kosovës. Me këtë humbim edhe Veriun e Kosovës, por edhe tre komunat shqiptare në Kosovën Lindore. Prandaj, Lëvizja Vetëvendosje duhet sa më parë të organizojë protesta gjithëpopullore, dhe kësaj thirrje t’i bashkohen gjithë populli dhe partitë politike, që mos të lejohet bosnizimi dhe ndarja e Kosovës, por gjatë dialogut të shtrohet në diskutim në Bruksel edhe çështja e tre komunave shqiptare në Kosovën Lindore, në mënyrë që shqiptarët atje të përfitojnë poashtu një Asociacion të njëjtë me serbët e Kosovës. Çdo gjë reciproke. Përndryshe, Kosova me këtë President dhe klasë politike idiote, rrezikon ta humbas edhe Veriun e Kosovës përmes këtij Asociacioni, por edhe Kosovën Lindore që hiç më larg se 60 vite ishte pjesë e saj!

Isa Myzyraj Pse dreqin thua “korrigjim” dhe jo “ndryshim”: Tani ti thua korrigjim, por thua qe dueht te marrim Presheven, e ky eshte ndryshim dhe jo korrigjim.

Altin Mema Nuk te ndrit “Hashum” oratoria qe ke perdore ne kete rast.Ibrahim Rugova,a do fliste ne kete menyre?Kerkon bashkimin e Lugines Presheves,duke sulmuar shqiptaret e Shqiperise! I bindur se nuk do ja dalesh…

Mirjan Kaloshi Për ty dhe shumë të tjerë që keni idhull Enver Hoxhën, që Kosovën e la në duart e Titos. Ju që i thurni lavde Edi Rames në takime zyrtare dhe jo zyrtare, por që veç të tjerash në takimet me Soros po gatuani çorba që për Kombin janë shumë të rrezikshme.…See More

Halit Valteri Nese kte e ke per Berishen atehere tregon qe ti je bukshkale dhe si i tille do trajtohesh ditet ne vazhdim. Di te them qe fundi jot si politikan eshte shum afer.

Sillu si president jo si zagar !

Sami Osmani Ke fytyr ti o plere me fol per Sali Berishen ..ti je tradhtar dhe i pabese o Hashim plehu..

Ludovik Berisha Ku ke byth ti te matesh me Bac Berishën mor harramsëz,mor loder e Sorosianëve .Ti je bashkepunetor i Partise Komuniste Socialiste Sorosiane te Tiranes.Ti je bashkepunetor me niperit dhe ideatoret e kampeve te punës ndaj kosovareve qe u genjyen nga prop…See More

Andi Çimo I bie qe dhe Serbia te kerkoj korigjim te kufijve, qe do te thote se veriu i Kosoves i kalon Serbise

Murat Mehmeti Fatkeqsi e madhe per kombin tone jeni ju drejtuesit si ne Shqiperi si ne Kosove. Ti o njeri e plackite Kosoven me keq se ushtaret e Arkanit e tani mbeshtet idenë serbe per shkembim territoresh. Shqiptaret e ndershem nga te dyja anet e kufirit duhet te reagojne ashper kundra qendrimit tend pro serb.