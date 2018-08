“S’e kam pasur babën sekretar partie kur u bëra futbollist”, reagimi i Kolës ndaj Josës

“Këto trajnerë kemi. Dalin kampionë dhe më pas rrëzojnë ekipet nga kategoria”, ishte fraza thumbuese e Agustin Kolës në intervistën e dhënë për “Panorama Sport” pak ditë më parë. E me mjeshtëri dhe finesë, nuk mungoi as përgjigjja e Mirel Josës, lidhur me rënien e Tiranës në Kategorinë e Parë.

Kola, duke rikthyer aftësitë prej sulmuesi në kohën e tij dhe me të folurën në dialektin e Shqipërisë së mesme, ekskluzivisht për “Panorama Sport” “bombardon” me sinjale të së shkuarës dhe kohës aktuale, me të dhëna që sipas tij janë të patjetërsueshme dhe kanë rrënjosur historinë e gjithkujt në sport. “Unë ta tregoj veten? E mora 9 pikë pas dhe e nxora kampion”, shprehet fillimisht ishlegjenda e Tiranës dhe Kombëtares. Nuk i mohon as akuzat për periudhën e sistemit të shkuar, ndërkohë që rikujton për të gjithë koleget kundërshtitë e tij në lidhje me presidentët, duke akuzuar: “Unë nuk jam trajner striptizmi, siç janë këta sot”.

Pas intervistës suaj, ka pasur një reagim nga Mirel Josa…

E lexova gazetën me vëmendje dhe fjalën e Mirelit. Unë jam i gatshëm të shpjegoj se çfarë ka bërë secili prej tyre, edhe Mireli, që nga periudha kur ka luajtur futboll. Unë i them Mirelit që jam gati edhe të ballafaqohem me të për gjithçka çfarë them e kërkon ai të thotë. Po i them që Agustini nuk ka luajtur futboll as sepse ka pasur babën sekretar partie e asgjë. E kam pasur babën punëtor.

Unë kam lindur në Tironë dhe kam dhënë për Tironën e kështu siç jam sot kam qenë edhe atëherë. Por këto janë servilë dhe të tillë janë mësuar gjatë gjithë jetës. Kështu kanë mbijetuar gjatë gjithë kohës shumica e trajnerëve.

Nuk ju ka rastisur që të pranoni ndonjë kompromis, qoftë edhe me presidentët?

Asnjëherë në jetën time, as sot dhe as në atë kohë. Kur isha trajner i Tironës, m’i shitën dy ndeshjet e fundit dhe prandaj ika. Dola dhe thashë gjithçka e u largova. Gjatë gjithë jetës sime nuk kam pranuar kurrë servilizmin dhe as kompromiset. E përsëris, nuk e kam pasur babën as sekretar partie, as të kisha njeri me pushtet në parti, por ka qenë punëtor i thjeshtë. Ashtu siç kanë ecur prindërit e mi, kam ecur edhe unë nën gjurmët e tyre. Nuk jemi bërë servilë as të Enver Hoxhës dhe të askujt. Jam i gatshëm që të ballafaqohem me gjithkënd.

Në ndryshim nga unë që s’e kam pasur babën Enverist a komunist, këta kanë ecur në krah të tyre. As nuk e kam pasur vjehrrin trajner. Siç kam qenë në atë kohë, jam edhe sot. Njeri që kam ecur në bazë të aftësive të mia dhe sipas familjes sime, duke mos pasur njeri. Nuk kam pasur frikë as në atë kohë, kur edhe më dënuan për një vit në sport. Mirel Josa e di kur më dënuan dhe më la Tirona një vit në Fier dhe s’më morën as në shtëpi. Mireli ka qenë i vogël në atë kohë. Prandaj nuk kam dashur dhe nuk kam pranuar kurrë që ta ul hundën përballë askujt.