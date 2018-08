Rama shkon për drekë me helikopter (Video)

Kryeministri Edi Rama dhe familja e tij, nuk e kanë aspak problem që të përdorin mjete transporti nga më të shtrenjtat për të udhëtuar, dhe për të plotësuar nevojat e tyre personale.

Në njërën anë është Linda Rama e cila lëviz me charter privat, ndërsa në anën tjetër kryeministri Rama, i cili përdor helikopterët njëlloj si sheikët.

Nënkryetari i PD-së, Edi Paloka, ka publikur një video, ku tregohet helikopteri me të cilin lëviz Edi Rama, të cilin këtë herë kryeministri e ka përdorur nga Vlora në Himarë, ku ka shkuar pr të drekuar.

Ja postimi i Palokës:

Cmenduria dhe paturpesia e ketij kryeministri ka arritur kulmin; me helikopter dhe nga Vlora deri ne Himare per nje dreke…

Keto jane pamjet e helikopterit qe sipas pushuesve ne Himare ka sjelle Ramen sa per nje dreke dhe e ka kthyer perseri.

Helikopteri eshte i njejti qe eshte filmuar duke u ngritur nga vila e Rames pak dite me pare.

