Rama, a ka ardhur në pushtet nga “shtëpitë publike” të drogës e Mafias që e kanë zënë poshtë?!

Basir ÇOLLAKU

Me thuaj me ke rri te te them kush je. Edi Rama flet per pune kurvash. Mire eshte te mos fyejne njeri-tjetrin dy zanatet e pushtetet me te vjetra ne bote qe marrin e japin perjetesisht. Prostitucioni dhe Politika. PP..

Sikur Edi Rames ti kene fyer rende apo ngacmuar keq dashurine per ate, ata, ato, burrerine e tij te perfolur per mungesa e teprime anesore, nuk do e kish çuar zerin kunder medias amerikane. Amerikanet i zgjidhin punet e tyre urte e bute dhe tej imagjinates se ngrefosjes skizofrenise. Por ai di diçka me mire se te gjithe ne. Rama e di holle, se eshte rruges per te shkuar per lesh trashe, ne raport me pushtetin. Kumbari i tij Sorros nuk eshte se i ka fjolle punet dhe miliardat kane trazuar fort ngjarje e fort njerez. Hungaria, Italia, Polonia, Austria, ia kane prere drute shkurt xhaxha Sorrosit dhe Beogradi e Tirana, jane streha e hormoneve te ndrydhyra me adrese jo hyjnore, te ketyre burrave devijues.

KM shkrimet e medias amerikane Ëashington Times, nga kazan ne emertesen e vjeter, i quan shkrime te porositura nga shtepi publike. Ky flet me leksik kurvash per pune te cilat si shkojne per shtat.

Lidhjet e Edi Rames me krimin, organizatat mafioze donatore te ardhjes se tij ne pushtet, nuk jane sekret askund ne planet.

Duhet pyetur shkoqur!!

A jane parate e pista te perdorura prej tij dhe te tijve para kurvash?!

A ishte Roshi, Rroshi, nje histori kurvash?!

A ishte Ndoka nje histori prostitucioni?!

A ishte Frroku, Bego, ortaket ne para dhe politike, histori droge dhe Prostitucioni??!

A ishte Mjafti, nje histori orgjie prostitucioni, mbeshtetur nga xha Sorros, ne fillesat e tij e ne vazhdim dhe tashme ka mbulese ka pushtetin??!

A jane historite e KM me grate histori te trazuara ku dhune e ku Sorros, te cilat nuk takohen gjekundi me dliresine??!

A urdherohet KM yne jo rralle nga qelite e burgjeve sikur te ishte nje histori e shentuar Prostitucioni??!

Problemi i hallakatjes eshte se Qeverise i eshte shembur “Shtepia Publike” e ndertuar nga keto asete, por e ka zene atë vetë poshte…

Dhe per te mos e lene pa thene te verteten, kurvat, prostitutat, shtepite publike, jane me sinqeritet, transparence, edhe kase fiskale nese i do shoku KM, dhe kane nje kod sakrifice tej limiteve te se zakoshmes me nje ndershmeri te hapur….

Qeveria e di sepse dhe atyre ua ben me hile…