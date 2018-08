Përplasja me SHBA, në Turqi thellohet kriza financiare, interesat e obligacioneve arrijnë në 20%

Problemet financiare të Turqisë u thelluan të martën, pasi një valë shitjesh nga investitorët bënë që yied-i (interesi) i obligacioneve referencë të arrijë një nivel të lartë historik prej më shumë se 20 për qind dhe teksa vendi po tenton të dalë nga një përplasje diplomatike me SHBA-të, shkruan Financial Times.

Pak pas mesditës në Londër, yield-i i borxhit vendas me afat 10-vjet i Turqisë arriti në 20.9 për qind krahasuar me 18.93 për qind në mbyllje të ditës së mëparshme, sipas të dhënave të Reuters, teksa lira turke mbetën nën presion. Vetëm tre muaj më parë, yield-i ishte 13.9 për qind.

Investitorët kanë sinjalizuar shqetësimin në rritje në javët e fundit mbi administrimin e ekonomisë nën Presidentin Rexhep Tajip Erdogan dhe vendosjen e sanksioneve nga administrata e Trump.

Media pro-qeveritare turke raportoi të martën se Uashingtoni dhe Ankaraja kishte arritur një “mirëkuptim paraprak mbi çështje të caktuara”, në lidhje me sanksionet, të cilat SHBA-të i vendosën në përgjigje të ndalimit të një pastori amerikan, të cilin Turqia e akuzoi për spiunazh dhe terrorizëm.

Detajet ishin të pakta, ndonëse gazeta Daily Sabah raportoi, duke cituar burime diplomatike të paidentifikuara, se një delegacion

turk do të vizitonte Uashingtonin “brenda dy ditëve”.

Tensionet kanë përshpejtuar rënien e lirës, e cila ka humbur 28.7 përqind të vlerës së saj ndaj dollarit që nga fundi i vitit të kaluar dhe ka rënë 7.8 përqind deri më tani këtë muaj.

“Turqia po kalon krizën e parë valutore të epokës së kursit të lirë të këmbimit”, tha Dani Rodrik, një profesor i ekonomisë politike ndërkombëtare në Universitetin e Harvardit, në Tëitter.

“Të gjitha krizat e mëparshme kanë ndodhur kur kursi ishte i fiksuar ose i menaxhuar, dhe për këtë arsye shpërtheu shumë më shpejt. Qeveria preferon ta injorojë këtë”.

Disa investitorë janë shqetësuar nga fakti që Erdogan caktoi si ministër financash Berat Albayrak, që është dhëndri i tij. Z. Erdogan ka kritikuar vazhdimisht normat e larta të interesit, ndërkohë që ekziston perceptimi se bankës qendrore – e cila nuk pranoi të rrisë normat në mbledhjen e fundit, pavarësisht luhatjeve të monedhës – i mungon pavarësia.

Banka miratoi vendimin të hënën për të injektuar 2.2 miliard dollarë në sektorin bankar – një masë që siguroi vetëm një lehtësim të përkohshëm për lirën.

“Ne nuk e konsiderojmë që ndërhyrja e djeshme e bankës qendrore të jetë e përshtatshme për të ushtruar presion mbi monedhën “, tha Ulrich Leuchtmann, një analist në Commerzbank, të martën. “Ajo në mënyrë të qartë nuk guxon të rrisë normat e interesit, ose nuk i lejohet të bëjë një gjë të tillë.”