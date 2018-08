Përjashtimi i Behramit dhe reagimet trondisin Federatën e Zvicrës, largohet një nga drejtuesit

Pas debatit me qytetarët, Alex Miescher jep dorëheqje nga Federata Zvicerane

Ish-piloti ushtarak, 50-vjeçari Alex Miescher, ka kërkuar nga Presidenti Qendror i Federatës së Futbollit të Zvicrës, Peter Gillieron, që të largohet të premten.

Miescher ka qenë në mes të zjarrit për reagimet e dyshes shqiptare në Kupën e Botës dhe ka pranuar kritika të shumta. Katër javët e fundit kanë qenë keqkuptime dhe gabime në komunikim, megjithatë Miescher thotë se ikën nga posti me ndjenjën e mirënjohjes.

Gillieron thotë se i vjen keq, por e kupton këtë situatë.

“Zëvendësi i Mieschersit, Robert Breiter, do ta vazhdojë punën ku e la ai”, ka thënë 65-vjeçari.

Në takimin e parë të jashtëzakonshëm të departamenteve të Ligës së Futbollit të Zvicrës, Ligës së Parë dhe Ligës amatore, ngjarjet u përmirësuan gjatë dhe pas Kupës së Botës.

“Në thelb, kjo mbledhje ka qenë për gabimet e komunikimit. Nevojiteshin kontrollet organizative. Në komisione ne duam të bëjmë punë të përbashkët, veçanërisht kur kemi të bëjmë me masat e mundshme lidhur me fushat e përgjegjësisë”, ka shtuar Gillieron.

Ai foli edhe për përzgjedhësin e Përfaqësueses Helvetike.

“Përzgjedhësi i përfaqësueses, Vladimir Petkoviq, personalisht dhe sipërfaqësisht më ka treguar për idetë e tij në ‘Euro 2020’ dhe se ka folur me futbollistët. Supozoj se ai do të jetë në gjendje të raportojë më 24 gusht për kriteret dhe synimet e tij në lidhje me Kampionatin Evropian 2020”, ka përfunduar Presidenti Qendror i Federatës së Futbollit të Zvicrës.