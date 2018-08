Përgjaken sërish rrugët, humb jetën një grua në Sarandë, burri në gjendje të rëndë

Një aksident ka ndodhur në rrugën Çukë – Ksamil, afër Manastirit në zonën e Kanalit të Çukës në Sarandë.

Fotoja e mëposhtme tregon tragjedinë që ka ndodhur.

Në aksident janë përfshirë një motor ku udhëtonin dy turistë të huaj dhe një makinë. Dyshimet e para janë se viktima është një grua dhe është plagusr rëndë burri i saj

Nuk dihet ende identiteti i tyre dhe rrethanat si ka ndodhur; policia ka shkuar në vendin e ngjarjes pranë hidrovorit.

Njoftimi i policisë

Më datë 24.08.2018, rreth orës 11:00, në aksin rrugor “Sarandë – Butrint” në fund të Kanalit të Çukës ka ndodhur një aksident midis një automjeti dhe motori, me pasojë vdekjen e një personi.

Konkretisht në zonën e Hidrovorit, automjeti tip Ford me targa AA 609 UD është përplasur me një motoçikletë tip Piaggio me targa AL 429, ku si pasojë ka humbur jetën një shtetase italiane (pasagjeria e motorit) dhe është plagosur rëndë drejtuesi i këtij motori, të dy shtetas italian me banim në Genova, Itali.

I dëmtuari ndodhet në Urgjencën e Spitalit të Sarandës.

Po punohet për gjeneralitetet e tyre.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje duke kryer hetimet e mëtejshme në lidhje me sqarimin e rrethanave.