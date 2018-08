PD nxjerr zbuluar mashtruesin Veliaj për ndërtimin e kullave tek Garda, publikon planin

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj mohoi akuzat e bëra nga PD, se në zonën e Gardës nuk do ndërtohet kulla, por ka qënë i menjëhershëm reagimi i zëdhënëses së Partisë Demokratike, Ina Zhupa.

Zhupa e cila nëpërmjet një postimi në Facebook publikun dy foto ku shihet qarti plani për ndërtimin në këtë zonë.

Nga plani i publikuar nga Zhupa shihet qartë se zona TR/169 e cila i përket Gardës do jepet për ndërtim ku dhe sipas tabelës në foto shihet qartë se kjo zonë do ketë ndërtime.

Zhupa në postimin e saj shkruan se “kryemashtruesi i Tiranës Erion Veliaj bën gjithmonë të kundërtën e asaj që thotë”, duke nxjerrë zbuluar mohimin e të parit të qytetit mbi ndërtimet te zona e Gardës.

Postimi i plotë:

Kryemashtruesi i Tiranes Erion Veliaj ben gjithmone te kunderten e asaj qe thote.

Ai tha se ne Tirane do te vendoste ndalimin e ndertimeve derisa te shiteshin apartamentet stok, por dha mbi 2 mije leje ndertimi ne 3 vjet.

Kryemashtruesin e Tiranes nuk e beson askush, kur thote se tek zona e Gardes tek Liqeni nuk do te ndertohet.

Erion Betoni duhet t’u tregoje qytetareve projektin me kulla per hyrjen e Parkut te Liqenit dhe te mos fshihet pas projekteve te nisura nga Lulzim Basha, Pazari i Ri, Bulevardi i Ri, Unaza e Re.

Faktet e publikuara nga PD jane te qarte. Dokumentet bashkëlidhur e faktojnë.

Ne zonen e Liqenit plani Veliaj-Rama parashikon kulla, te cilat u ndaluan perkohesisht nga protestat e qytetareve dhe te opozites.

Kryemashtruesi Erioni Betoni e ka mbushur Tiranen me kulla.

Ai do te shembe Teatrin Kombetar per te ndertuar kulla.

Do te shkaterroje Liqenin per te ndertuar kulla.

Me afrimin e zgjedhjeve, Kryemashtruesi i Tiranes do te shtoje dozen e genjeshtrave.

Qytetaret e Tiranes nuk e meritojne nje kryetar qe mashtrimin dhe propaganden ka punen e tij kryesore!