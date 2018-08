Paloka në shtëpinë e poetit Havzi Nela: S’do të lejojmë pjellat e monstrave të sundojnë

Nënkryetari i PD, Paloka ka bërë thirrje nga shtëpia e poetit Havzi Nela, I cili u ekzekutua 30 vjte më parë me varje në litar edhe me firmën e Kristaq Ramës që pjellat e monstrave qe varen Havzi Nelen nuk do lejohen të rikthejnë diktaturen

“Sot ne shtepine e Havzi Neles.

30 vjet me pare monstrat ekzekutuan me varje ne mes te qytetit mesuesin, poetin i cili “krim” te vetem kishte dashurine per lirine

Qindra vite burgje dhe internime te fisit Nela u vulosen me aktin shtazarak te varjes se Havziut, pak kohe perpara se shqiptaret te rrezonin diktaturen.

Sot ne nderuam kujtimin e tij prane bustit ne qender te qytetit dhe me pas ne shtepine e sapo rindertuar nga bashkia e Kuksit ne vendlindjen e tij , ne fshatin Kollovoz, atje ku dhe prehet trupi i poetit.

Nje thirrje vjen sot nga familjaret, bashkevuajtesit dhe gjithe te pranishmit; mos lejojme qe pjellat e monstrave qe varen Havzi Nelen te rikthejne diktaturen. Ne qe permbysem baballaret nuk do te lejojme pjellat e tyre te sundojne perseri kete vend”, tha Paloka.