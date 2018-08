Nëse keni këto shenja, mund të jeni helmuar nga ushqimi

Ushqimi të cilin e keni ngrënë mund shumë shpejt të shndërrohet në ankthin tuaj, nëse nuk është gatuar në mënyrë adekuate.

Nëse hani ushqim jo mjaft të pjekur mund të fusni në organizmin tuaj një numër të madh bakteresh, virusesh dhe parazitësh që shkaktojnë kaos në organizmin tuaj.

Nuk është fjala vetëm për llojet e ushqimeve të cilat i gatuani, por edhe temperatura, mënyra e gatimit dhe si i ruani pas gatimit, transmeton Telegrafi.

Simptomat e helmimit me ushqim të cilat do t’i keni varen nga ajo se me çka në të vërtetë ushqimi juaj është infektuar.

Në kategorinë e rrezikuar bëjnë pjesë popullata e re, të moshuarit, ata me imunitet të dobët, por edhe ata me sëmundje kronike.

Secili mund të jetë i rrezikuar nga helmimi me ushqim. Këto janë vetëm disa nga simptomat: krupa dhe humbja e apetitit, ngërçet në stomak, të vjellët, diarreja, temperatura, lodhja dhe dehidratimi.

Shkaktar i shpeshtë janë sallatat dhe pastat, sepse nuk ruhen në temperaturë të përshtatshme.

Ajo që është më e rëndësishme është që ushqimin e ngrohtë ta mbani të ngrohtë, ndërkaq të ftohtin të ftohtë.

Ushqimin që prishet mbajeni jashtë frigoriferit vetëm dy orë, apo një orë, varësisht nga temperatura.

Mishin e pulës pas gatimit mos e qitni në të njëjtën pjatë në të cilën ka qenë edhe para pjekjes. Kështu mund të infektoheni me Escherichia coli.

Kujdes me ujin kur e blini në ndonjë vend të ri. Kushtoni kujdes cili ujë është i pijshëm, por edhe cilin nuk është patjetër ta blini të paketuar në shishe.

Mbani me vete probiotikë, sepse në udhëtime shpesh ndodh çrregullimi i nivelit të baktereve në zorrë.

Është i rrezikshëm edhe ushqimi të cilin e ngrohni madje edhe nëse ka qenë i gatuar në mënyrë të drejtë dhe i vendosur në frigorifer.

Ushqimi në frigorifer mund të grumbullojë ndonjë nga bakteret dhe kur nuk e ngrohni mjaftueshëm ato mbeten në ushqim. Shumica e rasteve të helmimeve janë të lehta dhe kalojnë pas disa ditësh.

Marrja e lëngjeve në sasi të mëdha, buka e gatuar për tost, pushimi dhe nxjerrja nga organizmi mund të bëjnë që helmimi shpejt të kalojë.

Nëse nuk mund të mbani lëngjet në organizëm dhe në jashtëqitje keni gjak, ndieni dobësim të muskujve dhe keni shikim të mjegulluar, keni diarre e cila zgjat më shumë se tri ditë – patjetër shkoni te mjeku. Në atë rast helmimi juaj mund të komplikohet dhe të përkeqësohet.