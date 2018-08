Miliarderi rus blen bankën franceze në Shqipëri: Forbes: Rahimkulov, në 6 klanet më të fuqishme në Rusi

Société Générale ka hyrë në marrëveshje për të shitur paketën e saj kontrolluese të aksioneve në Société Générale Albania (SGAL) tek OTP Bank. Mbyllja e këtij transaksioni pritet të ndodhë në muajt e ardhshëm, subjekt i miratimeve nga autoritetet bankare dhe të konkurencës, dhe miratimit të palëve të tjera të lidhura, tha banka në një njoftim zyrtar.

Me pjesë të tregut afërsisht 6%, SGAL është banka e 5të më e madhe në tregun bankar shqiptar me aktivitet në të dy segmentet, retail dhe korporatë.

Gjatë muajve të ardhshëm, Grupi Société Générale dhe OTP Bank do të punojnë së bashku për të përftuar të gjithë autorizimet e nevojshme. Gjatë kësaj periudhe, Société Générale Albania do të vazhdojë t’iu shërbejë të gjithë klientëve retail dhe korporatë me të njëjtët standarde të larta ndërkohë që përgatiten për një tranzicion sa më të butë për klientët, duke siguruar stabilitetin e marrëdhënieve të tyre me bankën, përfundon njoftimi për shtyp i bankës.

Shitja

Në mars të këtij viti, mediat bullgare raportuan se Banka franceze Société Générale (SG) po tërheq biznesin e saj nga Europa Qendrore dhe Lindore, konkretisht në Bullgari, Shqipëri, Maqedoni, Mali i Zi, Serbi. http://ëëë.monitor.al/societe-generale-te-shese-deget-e-bankave-ne-shqiperi-maqedoni-serbi-mal-te-zi-otp-e-interesuar/

Këto tregje janë të mbingarkuara dhe jo tërheqëse në këtë moment, prandaj SG është duke u larguar prej tyre, veçanërisht pasi bankat nuk janë as në top 3 të këtyre vendeve.

Blerësi OTP Bank Group, me zyra qendrore në Hungari, është një nga ofruesit më të mëdhenj të shërbimeve financiare të pavarura në Europën Qendrore dhe Lindore, me një gamë të gjerë shërbimesh bankare për individët privatë dhe klientët e

korporatave. Grupi OTP përfshin banking, dhënie shërbimesh në fushën e sigurimeve, pasurive të paluajtshme, factoring, leasing dhe menaxhim të aseteve, fondeve të investimeve dhe pensioneve. http://ëëë.monitor.al/societe-generale-albania-shitet-te-hungarezet-e-otp/

Banka u shërben klientëve në 9 vende, Hungaria, Sllovakia, Bullgaria, Serbia, Rumania, Kroacia, Ukraina, Mali i Zi dhe Rusi. OTP Bank ka shprehur dhe më parë interes për Shqipërinë, kur konkurroi që të blinte Bankën e Kursimeve në fund të vitit 2003, që pas një gare të ashpër u mor në momentin e fundit nga austriakët e Raiffeisen.

Në Shqipëri, Societe Generale kishte një total aktivesh prej 81.4 miliardë lekësh në fund të vitit 2017, ose 5.6% e totalit të aktiveve në sistem, sipas të dhënave nga Shoqata e Bankave. Banka ka 8.5% të stokut të kredive dhe 6.2% të depozitave.

Banka Societe hyri në Shqipëri përmes blerjes së aksioneve të Bankës Popullore, në vitin 2007. Societe ka pasur një aktivitet pozitiv në vite, si në drejtim të treguesit të kredive me probleme, që ka qenë më i ulëti në sistem, ashtu dhe të treguesve të përfitueshmërisë (kthyeshmërisë nga kapitali dhe aktivet), teksa ka rritur pjesën e tregut në mënyrë të qëndrueshme.

Kush është Mihail Rahimkulov

Mihail Rahimkulov është një nga miliarderët më të mëdhenj i lindur në Rusi, me origjinë tatare dhe me aktivitet biznesi në Hungari dhe shumë vende të tjera europiane.

Ai ka qenë një drejtues ekzekutiv i Gazprom dhe gjithashtu ish-drejtues i Panrusgaz dhe Bankës Përgjithshëm Értékforgalmi. Ai është i 1,468 në listën botërore të miliarderëve të Forbes. Ai konsiderohet si personi më i pasur në Hungari dhe një nga drejtues kryesor i OTP Bank.

Ai u diplomua në vitin 1973. Në vitin 1978, Rahimkulov fitoi një diplomë të dytë nga Universiteti Shtetëror i Menaxhimit në Moskë.

Në vitin 1971, Rahimkulov, ende student, mori një vend pune në Ministrinë e Bashkimit Sovjetik të Industrisë së Gazit.

Pas diplomimit nga Universiteti Shtetëror i Menaxhimit, Rahimkulov u bë zëvendëskryetar i Soyuzgazavtomatiki, një ndërmarrje Mingazprom. Nga viti 1989 deri në vitin 1992, ai ishte drejtor i përgjithshëm i Gazexport. Në vitin 1992, Rahimkulov u emërua Drejtori i Përgjithshëm i OOO Interpromkom (InterProm), një kompani që furnizonte me pajisje IT Gazprom.

Rahimkulov u bë Kryeshefi Ekzekutiv me 10% të aksioneve ndërmarrjen e përbashkët Gazprom dhe MOL në mesin e viteve 1990. MOL është një kompani hungareze shumëkombëshe e naftës dhe gazit. Gazprom bleu AEB, një bankë hungareze, Rahimkulov mbajti një përqindje prej prej 6% në këtë bankë deri në vitin 2011.

Rahimkulov dhe djemtë e tij, Ruslan dhe Timur, shiten të gjithë pjesën e tyre të MOL tek VCP Capital Partners Unternehmensberatung AG në shtator të vitit 2011.

Rahimkulov bleu aksione në OTP, një bankë kryesore hungareze, me të ardhurat nga shitja e MOL. Që nga shtatori i vitit 2017, ai dhe djemtë e tij kanë 24,186,511 aksione në OTP, duke u dhënë atyre 8.64% të pronësisë së kompanisë.

Forbes: Rahimkulov në klanet më të pasura në Rusi

Në 2014, Forbes së pari bëri një vlerësim të familjeve më të pasura në Rusi, duke vlerësuar vlerën e biznesit të tyre të përbashkët. Në atë kohë pothuajse në të gjitha familjet, biznesi u nda midis themeluesve të tij, përfaqësuesve të gjeneratës së parë të dinastive – vëllezërve. Fëmijët që posedojnë aksione të rëndësishme në biznesin familjar, praktikisht nuk ekzistonin. Që atëherë, situata ka ndryshuar – pronarët e bizneseve të mëdha filluan të ndajnë pasuritë me të afërmit. Në listën e re të shtatë nga dhjetë familjet, një pjesë e pasurisë llogariten nga fëmijët ose nipërit.

Dy partnerë të rinj u shfaqën në grupin “Safmar” të familjes Gutseriev, i cili u rendit i pari në listë me një shtet të kombinuar prej 9.91 miliard dollarë. Djali i themeluesit të grupit Mikhail Gutseriev Said (pasuria e tij Forbes vlerësohet në 770 milionë dollarë) dhe nipi Bilan Uzhahov (40 milionë dollarë). Ata morën 10% të aksioneve të kompanive që zotëronin aksionet e Safmar në aktivet e reja të grupit – M.Video dhe Eldorado. Me djalin e tij Gutseriev gjithashtu ndanë pjesën e tij në asetet e naftës.

Gjendja e kryetarit të bordit drejtues të Russneft dhe pronarit kryesor të grupit Samfar Mikhail Gutseriev vlerësohet në 5.5 miliardë dollarë. Pjesa tjetër e parave i takon vëllait të tij Sait Salam (bashkëpronar i grupit Samfar me 1.6 miliard $) dhe nipi Mikail Shishkhanov bashkëpronar i grupit “Samfar” me 2 miliardë dollarë). Një tjetër 770 milionë dollarë i takon Said Gutseriev (biri i Mikhail Gutseriev, drejtori i përgjithshëm i kompanisë së naftës Fortinvest), 40 milionë dollarë për Bilan Uzhakov (nipi i Mikhail Gutseriev, nënkryetar i M.Video).

Vendi i dytë është zënë nga familja Rothenberg me një pasuri të kombinuar prej 4.2 miliardë dollarësh. Arkady Rothenberg zotëron 2,5 miliardë dollarë; vëllai i tij Boris (një anëtar i Bordit të Drejtorëve të SPM Bank) zotëron 1 miliard dollarë. Djali i një sipërmarrësi, Igor Rotenberg (kryetar i bordit drejtues të “NPV Engineering”), – 700 milionë dollarë.

Vendi i tretë është zënë nga vëllezërit Ananyev me një pasuri prej 2.7 miliardë dollarësh. Alexey dhe Dmitry Ananyev, të cilët zotërojnë $ 1.35 miliard, janë kryetarët e bordit të drejtorëve të Promsvyazbank.

Vendi i katërt është zënë nga djemtë e presidentit të parë të Tatarstan Mintimer Shaimiev, bashkëpronarët e TAIF Airat dhe Radik Shaimiev, të cilët kanë secila 1,1 miliardë dollarë secila. Gjendja e djalit të Ayrat Shaimiev Timur vlerësohet në 15 milionë

dollarë. Dhjetorin e kaluar, ai mori 30% në kompaninë e naftës Tatar LLC MNKT “, duke u bërë themeluesi i saj së bashku me xhaxhain dhe babanë e tij (ata zotërojnë përkatësisht 40% dhe 30%).

Vendi i pestë i përket vëllezërve Magomedov, Ziyavudin dhe Magomed, pasuria e të cilave vlerësohet në $ 1.75 miliard. Ziyavudin Magomedov është kryetar i bordit të drejtorëve të grupit Suma. Vëllai i tij Forbes e quan sipërmarrësin, pa specifikuar natyrën e profesionit të tij. Vendet e mbetura të vlerësimit u shpërndanë në përputhje me rrethanat:

6. Familja Rahimkulov me një pasuri prej 1.6 miliard dollarë: Megdet Rakhimkulov dhe djemtë e tij Timur dhe Ruslan janë anëtarë të bordit drejtues të Kodit Penal të Kafijatit;

7. Familja e Bazhaev me 1.45 miliardë dollarë: Mavlit Bazhaev (kryetar i bordit të drejtorëve të Aleancës) zotëron 210 milionë dollarë, vëllai Musa (president i Grupit të Aleancës SH.A.) dhe nipi i Denisit (bashkëpronar i Aleancës) 620 milion;

8. Vëllezërit Sergei dhe Nikolai Sarkisov nga 1.4 milionë dollarë (ata mbajnë postet e presidentit dhe zëvendës-kryetarit të SPO-së “Garancia e Rivendosjes”);

9. Familja e Shamalov me 1.32 miliardë dollarë: bashkëpronari i bankës Rossiya Nikolai Shamalov zotëron 70 milionë dollarë; djali i tij Kirill (një anëtar i bordit të drejtorëve të Sibur) zotëron $ 1.25 milion;

10. Familja Zubitsky me 950 milionë dollarë: Evgeny Zubitsky (president i Holdingut Industrial Metallurgical UK) zotëron 500 milionë dollarë, vëllai i tij Andrei (nënkryetar i lartë i Holdingut Industrial Metallurgical) – 300 milionë dollarë, nëna Galina (bashkëpronare e Metalurgjisë Industriale Holding) – $ 150 milion.

