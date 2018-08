“Mbro Teatrin!” Shpërthejnë tifozët e Tironës në stadium, policia heq banderolën

Mijëra tifozë të Tirozës kanë nisur kampionatin duke vendosur një banderolë të madhe në shkallët e stadiumit ku shkruhej “Mbro Teatrin!” Kjo ishte ndeshja e hapjes së kampionatit të Tironën të rikthyer në kategorinë superiore pas një viti qëndrimi në serninë B.

Klubi i Tironës i njohur për antikomunizmin e ka nisur kampionatin me një protestë të hapur. Kjo është Tirona dhe kjo ka qenë edhe arsyeja se përse atë e ndëshkuan duke e zbritur në kategorinë e dytë me makinacione.

Ajo që ka rënë në sy ka qenë reagimi i menjëhershëm i policisë duke zhdukur nga shkallët e stadiumit banderolën gjigande “Mbro Teatrin!”. Tifozët e Tironës kanë dhënë kështu një leksion qytetarie për të gjithë shqiptarët vdhe kundër regjimit të hajdutëve dhe kriminelëve në pushtet.

Pas një sezoni të kaluar në kategorinë e dytë, Tirana është rikthyer në Kategorinë Superiore dhe synimin për të qenë protagoniste. 24 herë kampionët janë mposhtur nga Kamza në fund të takimit pas golit të Sabino Plakut në muntën e 89′ të takimit.

Ishte Tirana ajo që diktonte tempin e lojës që nga minuta e parë duke krijuar shumë raste për të zhbllokuar rezultatin. Por pasaktësia e vendasve është shoqëruar edhe me formën fantastike të portierit të Kamzës Avdyli, i cili tregohet i kujdesshëm duke i mohuar disa herë golin Tiranës.

Në fund të pjesës së parë, fati nuk ishte me bardheblutë teksa kanë goditur shtyllën. Pas pushimit edhe Kamza ka mundësitë e veta, por gjithsesi mbetet Tirana favorite dhe në kontroll të ndeshjes. Por teksa minutat kalojnë, vendasit nuk arrijnë të gjejnë golin e fitores dhe për shkak të pakujdesisë në prapavijë e kanë pësuar nga këmba e Plakut në fund të takimit.

Kastrioti mposht Luftëtarin

Kastrioti Krujes, i kane bere nje nisje mjaft te mire kampionatit duke mposhtur Luftetarin me rezultatin minimal 1-0. Golin e vetem per skuadren mike e ka shenuar Mziu me 11m. Skuadra e Plorit ne pergjithesi ka zhvilluar nje ndeshje te kenaqshme duke qene superior ndaj kundershtarit e cila e nisi ndeshjen si favorite per ta fituar ndeshjen. Pjesa e pare e ndeshjes nis e barabarte, me nje epersi te lehte te skuadres vendase.

Miqte nga Kruja mbrohen mire duke aplikuar kundersulmin si arme te vetme per te synuar porten e vendasve. Ne te dyten skuadra nga Kruja eshte me e qarte ne lojen e saje. Ne minutat e para te pjeses se dyte, miqte pretendendojne nje 11m, per nje prekje te dukshme te topit me dore. pavaresisht ketij momneti te diskutueshem, miqte nga Kruja nuk dekurajohen por shtojne forcat ne sulm dhe ne te 70′, per nje pengim brenda zone, Miqte fitojne nje 11m, te cilet e kthejne ne gol Mziu. Vendasit perpiqen te shenojne gollin e barazimit, por sulumesit jane te pafuqshem per te barazuar rezultatin. Perfudimisht miqte i gezohen tre pikeve te para dhe javen e ardheshme presin ne Fushe Kruje Skenderbeun.