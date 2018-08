Linda me avion personal, Rama me helikopter në oborr, shqiptarët paguajnë harbimin e familjes kryeministrore

Ish-kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se avioni në të cilin hyri Linda Rama është përdorur rregullisht nga piktori dështak dhe bashkëshortja e tij në fluturimet e tyre në vendet më të pëlqyera për ta. Qytetari ka dërguar disa foto ku duiken Linda Rama dhe kryeministri Rama në udhëtimet nga Rinasi me charter personal.

Postimi i Berishës në Facebook

Qytetari dixhital nxjerr mashtrues dhe poshtëron piktorin deshtak!

http://www.sarpair.com/challenger.asp

Te dashur miq, qytetari dixhital me foto poshteron piktorin deshtak per pergenjeshtrimin qe i beri denoncimit te tij per udhetimin e Madame Rames me charter nga Rinasi. Ai gjen se pikerisht avioni ne te cilin hyri zonja Rama eshte perdorur rregullisht nga piktori deshtak dhe bashkeshortja e tij ne fluturimet e tyre ne vendet me te pelqyera per ta. Nderim qytetarit dixhital. sb