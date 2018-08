Laçi mposhtet edhe në shtëpi nga Molde, i jep fund aventurës europiane

Skuadra e Laçit humbet serisht ndaj Molde, kete here para sportdashesve te saje, qe ne ndeshjen e zhilluar ne Laç kane qene te paket.

Me shume se temperaturat e larta ka qene humbja e thelle (0-3), e nje jave me pare ne Norvegji, qe ka ndikuar ne shikueshmerine e paket ne shlallet e stadiumit.

Ne kete ndeshje ra ne sy dhe nje numer i paket sportdashes norvegjez te cilet inkurajuan skuadren e tyre gjate gjithe ndeshjes.

Per kronike, fillimi i ndeshjes flet per skuadren e Laçit e cila tregoi deshire per te synuar porten e miqve, ndonese i afrohen disa here zones, por pa sukses, pasi ndeshen ne murin e forte te mbrojtes te nordikeve.

Me kalimin e minutave,loja e miqeve merr tjeter ritem i afrohen dia here porttes se Selmanit por pa sukses. Ne te 37′ Uzuni do te regjistroje gjuajtjen e pare te ndehjes, topi i godiur perfundon mbi tra.

Pas kater minuta loje, ne te 41′, miqte kalojne ne avantazh me ane te 11m te kthyer ne gol nga Aursens. Ne minuten e fundit te pjeses se pare miqte dyfishojne rezultatin kete here, Strand, ka finalizuar sakte ne qender te zones, topin e ardhur nga krahet.

Shenimi i dy golave i japin miqve qetesine e duhur per te administraur ndeshjen deri ne perfundim te takimit. Pjesa e dyte nuk ka grinten e pjeses se pare.

Vendasit kembengulin, por miqte mbrohen mjaft mire. Ne te 61 dhe 76′, vendasit me ane te Uzunit dhe Bushit, kane mundesi ideale per te shkurtuar diferencen e golave, por pa sukses.

Perfundmisht Laçi humbet dhe ndeshjen e dyte dhe per kete vit i thene lamtumire ndeshjeve te Europa Legue. Ndersa miqte presin perfundimin e ndeshjes, Astera Tripoli – Hiberbain.

Nderim GOCI