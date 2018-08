Kufirin Shqipëri-Kosovë e “rrëzoi” Berisha e jo demagogët e sotëm

Tritan SHEHU

Disa gazetare prej 2-3 ditesh me kerkojne nje koment per ate cfare deklaroi Z.Majko, duke ju referuar nje “vendimi tashme te marre” nga Kryeministri per “heqjen” e kufirit Shqiperi-Kosove, duke filluar nga 1 janari, te pakten sic formulohet ne shtyp.

Nuk u nxitova ne komente sepse prita per te tjera sqarime publike ose jo keto, nga autoret e asaj “deklarate te rendesishme”, te cilat munguan krejtesisht.

Pra qartesisht ajo “deklarate” ngel vetem nje “fishekzare ne nje feste birre”, asgje me shume, qe ka per qellim veshjen e nje “kostumi nacionalist” nga Rilindja, qe keshtu vetem sa i komplikon gjerat per Kosoven, Shqiperine e Rajonin.

Ne fakt ishte Qeveria qe kryesohej nga Berisha, qe “rrezoi” kufirin Shqiperi-Kosove me ndertimin e Rruges se Kombit, duke e lidhur Kosoven me Shqiperine, Adriatikun e Perendimin.

Kjo eshte menyra e “rrezimit” te kufijeve ne epoken e integrimit europian, te cilen Rajoni po e perjeton.

Fatkeqesisht Qeveria ku se fundi ben pjese dhe Z.Majko, jo vetem qe nuk ka krijuar asnje lehtesi te vecante ne kete drejtim qe prej 2013-tes, por perkundrazi po vendos perseri “traun e ndarjes” ne ate Kufi e Rruge, kete radhe duke lene edhe Kukesin jashte.

Ato qe vleresohen e krijojne zhvillimin jane veprat e jo demagogjia.

Me shume habi degjova, pikerisht sapo bera nje postim per rolin e Berishes ne mbeshtetje te Kosoves, nje sere “akuzash” ndaj tij, diametralisht te kunderta me realitetin, rolin e kontributin e tij.

Si nje njeri qe ka bashkepunuar gjate me ate, qe kam pase nderin te jem dhe Minister i Jashtem kur ai ishte President, nuk mund te mos indinjohem thelle nga ato.

Nuk ja vlen te shkruash gjate per te rrezuar te tilla shtremberime, por nuk mund te rri pa theksuar ate qe eshte e verteta, rolin e pa zevendesueshem te Berishes jo vetem per demokratizimin e hapjen e Shqiperise, por dhe per kombin tone, perfshi e Kosoven e Rajonin.

Nje faktor thelbesor ne arritjet e pa imagjinueshme te shqiptareve ne keto 25 vite kane qene dhe zhvillimet demokratike ne Shqiperi, ecja e saj e shpejte drejt NATO e BE, racionaliteti e vizioni i politikave tona, roli thellesisht integrues e stabilizues per Rajonin qe ne luajtem prej Marsit 1992.

Dhe pa dyshim roli i Berishes si lideri i levizjes e proceseve tona demokratike, ishte paresor ne te gjitha keto procese.

Fatmiresisht edhe aktualisht mendimi e autoriteti i tij i pa diskutueshem vazhdon te jete nje mbeshtetje e ndihme e madhe ne kete drejtim, qe duhet degjuar e vleresuar me kujdes.