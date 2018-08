Kuçedrat e Erion Velisë…

…Ka ca kohe qe kryebashkiakut provincial te Tiranes kucedrat, hijet, gogolet e lugatet po i prishin gjumin e po i faniten neper endrra aq sa e shoqja e tij megjithe hallet personale qe ka, ka kontaktuar me disa lloje mjekesh perpara se ”BURI” t’i ike nga duart e t’i shkoje per lesh…

..Keshtu, cdo nate Erionkes i fanepsen ne fantazite e tij te cmendura Fantazma -kucedrash qe me pishtare flakembajtese nder duar ju vene flaken kopshteve e cerdheve te Rilindjes se tij… hedhin ne ere bombela gazi qe te vrasin vogelushet qe aq xhan i ka Partia e shoku Edi… shkulin pemet qe mbjell populli i mire, i thjeshte , punetor e peme-dashes i kryeqytetit, shkaterrojne palestrat qe po ngre urevajgurorsi ne Tirane. demtojne rruget qe shtron Erioni me nga nje xhezve asfalt siper…mbyllin rubinetat dhe lene pa uje popullaten e Metropolit te Ballkanit…stakojne celsat e gjeneratoret dhe lene ne erresire e pa drita Kryeqytetin e Sheshit me te bukur ne bote etj etj…

Te poshtrat Kucedra …vetem te shkaterrojne dijne…dhe vetem me punet ”e mira e sukseset” e Erionit e kane inatin..

…Dhe hop sa ngrihet ne mengjes Dhenderri i Kalase se Gjirokastres qe mezi e martoi Mamaja me ”djersen e…….

..i thote vetes permes dialogjeve e monologjeve pa fund …o zot o zot …shyqyr qe ne kete bote ka edhe disa lloje Kucedrash te mira se do isha cmendur fare…

Kucedra te mira?… i pergjigjet qe nga kuzhina e shoqja….pa he na i thuaj ku na i paske gjetur keto lloj kucedrash ti…

Po ja i thote …”Bleta Punetore ”e Tiranes.. jane ato Kucedrat qe na mbajne ne ende ne pushtet ..ehuuu sa plot kemi ne te tilla..qe edhe pse shembin , prishin e shkaterrojne e rrafshojne gjithcka prape se prape tek te mirat hyjne se prishin ne emer te se mires, te zhvillimit, progresit e perparimit…

Pak te duket ty qe Kucedrat tona te kuqe.. rafshuan Pazarin e ri, stadiumin, qendren e Tiranes, Sheshin, Parkun kombetar, e tani ne mes te nates …keto dite po pergatiten edhe per nje tjeter aksion guerrils…t’ja hyjne Teatrit e ta bejne Mut fare…

Ndaj as mos e vrit mendjen fare ..e degjove si ju thasha para ca ditesh dhe askush nuk u ndje fare….ne kemi 800 mije kucedra ketu ne Tirane e ju keni vetem 200 mije ..ndaj s’keni c’na beni hic…ndaj te Rroje Partia ..te rroje Kryekucedra Edvin.. dhe fytyra simbol e kucedres sone Taulanti..

Ndaj flije mendjen se edhe ti po linde Vajze…ashtu do t’ja veme emrin..Kuceder…qe te plasin fare nga inati Saliu e Luli..ok…po do ta therrasim me perkedheli Kuci…ndaj mos u merzit… he te ka Lali xhan te ka Lali shpirt…

Pse cfare kujtove ti se vetem Opozita qe na djeg cerdhet e na le popullin pa uje ka kucedra…pse ne nuk kemi…. kemi qe c’ke me te..madje 100 here me shume se ata …ja do ti shikosh mire ti Kucedrat tona ,,,duro edhe pak dite sa te

vije shtatori….

Shtatori?…po keta sikur thone qe shtatori eshte i kucedrave te tyre …

Rri moj grua mos degjo kucedrat e tyre …kij me shume Besim tek kucedrat tona…ehuuu i kemi me pervoje ne ato..kane 70 vjet qe bejne kerdine e prap ky popull i di , i ruan i nderon e i respekton sikur te jene Engjej e jo Djaj…ndaj ..mos u ngut se… Prej Stambollit e tatepjete…sic ka qene ashtu do t’jete…ok..

A.R.DOSTI