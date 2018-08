Hidhet shorti i Kupës së Kampioneve, Barcelona e Liverpul në grupet e ferrit

Barcelona, Inter dhe Liverpul nuk do ta kenë të lehtë në grupet eleminatore të Kupës së Kampioneve pasi gjenden në grupe të vështira. U hodh në Monako, shorti për fazën e grupeve të Champions League, për edicionin 2018-2019. Të 8 grupet u plotësuan të gjitha me nga 4 ekipe.

Vlen të theksohet, se ka shumë grupe “vdekjeje”, ku Juventusi, gjen përballë Valencian, Mançester Junajtid dhe Jang Bojs, në grupin H, apo edhe Interi, i cili luan me Barcelonën, Totenhemin dhe PSV në grupin B. Më poshtë, tabloja e plotë e 8 grupeve.

SHORTI

Grupi A

1- Atletiko e Madridit

2- Borusia e Dortmundit

3- Monako

4-Klyb Bryzh

Grupi B

1- Barcelona

2- Totenhem

3- PSV Eindhoven

4- Inter

Grupi C

1- PSG

2- Napoli

3- Liverpul

4- Crvena Zvezda

Grupi D

1- Lokomotiva e Moskës

2- Porto

3- Shalke

4- Gallatasarai

Grupi E

1- Bajern Mynih

2- Benfika

3- Ajaks

4- AEK Athine

Grupi F

1- Mançester Siti

2- Shaktar Donjetsk

3- Olimpik Lion

4- Hofenhajm

Grupi G

1- Real Madrid

2- Roma

3- CSKA Moskë

4- Viktoria Plzen

Grupi H

1- Juventus

2- Mançester Junajtid

3- Valencia

4- Jang Bojs