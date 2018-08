Harroni ilaçet, uji me limon bën mrekullira

Uji me limon është shumë i dobishëm dhe ne kemi përgatitur një listë të përfitimeve kryesore që ai mund të sigurojë për ju!

Eliminoni oreksin dhe humbni peshë

Shumë hulumtime kanë provuar se konsumimi i ujit me limon në mëngjes ju ndihmon të mbani kontrollin e peshës. Gjithashtu një studim gjerman ka treguar se konsumimi i shpeshtë i ujit do të rrisë metabolizmin tuaj me 30%, si për burrat ashtu edhe për gratë.

Rrit imunitetin

Duke qenë se limonat janë burimi më i madh i vitaminës C (nga 30 deri në 50 mg në një limon të vetëm), konsumi i ujit me limon në mëngjes në stomak bosh do të përmirësojë aftësinë e trupit për të absorbuar këto vitamina dhe minerale që gjenden në limon.

Eliminon gurët në veshka

Meqë ka sasi të mëdha të kaliumit, limoni është në gjendje të parandalojë formimin e oksalatit, duke rritur nivelet e citrateve në urinën tonë. Gjithashtu, për shkak të përmbajtjes së vitaminës C, mund të pengohet zhvillimi i gurëve në veshka.

Ndihmon në shërimin e akneve

Natyra acidike e trupit mund të neutralizohet me konsumimin e ujit me limon në mëngjes, prandaj mund të parandalojë dhe trajtojë aknet në fytyrë. Gjithashtu nëse dëshironi të trajtoni shpejt aknet, shtrydhni lëngun e një limoni dhe aplikojeni direkt në zonat e prekura.

Gripin dhe ftohjen

Limoni përmban antioksidant dhe mund të trajtojë ftohjen dhe gripin. Mund t’ju shpëtojë nga gripi dhe do të nxisë procesin e shërimit gjithashtu!/Gazeta shëndeti