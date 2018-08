Dy aleatët në qeverinë e Kosovës kundër Thaçit, a do të shkarkohet?

Thaçi ëhstë në minorancë në Parlamentin e Kosovës. Edhe aleatët e tij në qeveri Haradinaj dhe Limaj janë kundrë tij për korrigjimin e kufijve me Serbinë. Duke qenë në pakicë, mesazhi politik që Kosova po jep është ai i paralajmërimit të shkarkimit të Thaçit si President i Kosovës?

Dy subjekte politike të koalicionit qeverisës do t’i ndihmojnë opozitës që ta bëjë kuorumin në seancën e jashtëzakonshme, në të cilën synohet të nxirret një rezolutë që ia ndalon presidentit të shtetit ta negociojë me Serbinë tërësinë territoriale të Kosovës.

Pjesëmarrjen në seancën e thirrur për 4 shtator e kanë konfirmuar në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) dhe në Nismën Socialdemokrate (NSD).

Iniciativën e ndërmarrë nga opozita një ditë më parë kryeparlamentari Kadri Veseli, i cili është edhe kryetar i subjektit kryesor në pushtet, Partisë Demokratike (PDK), e ka kualifikuar si veprim absurd dhe krejtësisht të panevojshëm dhe ka theksuar se institucionet “nuk bëhen pjesë e skenarëve të errët, kauzave të rrejshme dhe seancave që nxisin tensione dhe panik”, shkruan sot “Koha Ditore”.

Por fjala e tij nuk ka mbërritur as tek partnerët me të cilët bashkëqeveris.

Muharrem Nitaj, deputet i AAK-së, parti që drejtohet nga kryeministri Ramush Haradinaj, ia ka konfirmuar gazetës pjesëmarrjen në seancën që synon ta stopojë iniciativën e presidentit Hashim Thaçi për t’i negociuar kufijtë e Kosovës.