Denoncimi: Ministria e Arsimit çerdhe korrupsioni, emërohen ata që dorëzojnë zarfin te Nikolla

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar një mesazh përmes të cilit lëshohen akuza të rënda për korrupsion ndaj ministries së Arsimit, Lindita Nikolla dhe disa prej zyrtarëve më të lartë të kësaj ministrie.

Në mesazh evidentohet ndër të tjera edhe cështja që lidhet me një VKM përmes të cilës i “dhurohen” institucionit të kontrolluar nga njeriu i Nikollës disa “kompetenca te jashtezakonshme , ekskluzive dhe shume fitimprurese ne lidhje me administrimin e rrjetit te studenteve por edhe ne prodhimin e analizave, statistikave per projektet e arsimit te larte dhe kerkimit shkencor, harruar edhe mundesine e afrimit veprimtarive mesimore apo te trajnimeve…..te gjitha keto kundrejt pageses se atyre qe marrin sherbimin.”

Skandali vijon më tej kur të gjithë rektorët e institucioneve publike u detyruan që të firmosnin me pahir për miratimin e kësaj VKM-je abuzive.

Mesazhi i plotë i publikuar nga ish-Kryeministri

“Akuza te renda per ndrikull Nikollen dhe spiralin e saj te vjedhjeve dhe korrupsionit ne ministri! sb

“Mirembrema Doktor! edhe pse ne qetesine aparente te pushimeve verore vaxhdon te shtrije tentakulat e saj pa asnje skrupull ne kapjen e arsimit lindita nikolla. Ne t egjitha pikat nevralgjike te arsimit ate parauniversitar te larte dhe ne kerkimin shkencor me shpejtesine e drites emerohen miqte e entourazhit te madame Vile.

Vetem nje muaj me pare emerohet sipas procedurave “ligjore” drejtore e pergjithshme e drejtorise se pergjithshme te politikave te arsimit zamira gjini.

Sikur mos t’i mjaftonte me dhuraten qe mori duke u bere TND fale ndrikull nikolla, tashme si pjese e TND se kujdeset jo vetem per politikat e arsimit parauniversitar por edhe per ato te arsimit te larte e mbi te gjitha per kerkimin shkencor!

Nga ana tjeter bashkeshorti i zamira gjinit eshte pergjegjes sektori i nj e prej institucioneve me te kapura te arsimit, ai qe sot quhet RASH, Ne shkurt te 2018 me nje VKM fantazem ketij institucioni dhurohen nga keshilli i ministrave disa kompetenca te jashtezakonshme , ekskluzive dhe shume fitimprurese ne lidhje me administrimin e rrjetit te studenteve por edhe ne prodhimin e analizave, statistikave per projektet e arsimit te larte dhe kerkimit shkencor, harruar edhe mundesine e afrimit veprimtarive mesimore apo te trajnimeve…..te gjitha keto kundrejt pageses se atyre qe marrin sherbimin.

Per te miratuar kete VKM kane firmosur me hir a pahir te gjith rektoret e universiteteve publike shqiptare ne pritje te pjesmarrjes dhe te rektoreve te universiteteve jopublike! Nderkohe qe koka e se keqes brenda ketij institucioni, ai qe liviz fijet e bashkepunimit me qellim zhvatjen dhe pervetesimin e cdo llij sherbimi arsimor, eshte burri i zamira gjinit.

Nuk mbaron me kaq! Po ne kete periudhe, pra me pak se nje muaj me pare emerohet drejtore e derregullimit lejeve licensave e shumeperfolura per fallsifikim diplome ejona isufaj e cila ne me pak se 6 muaj u be pergjegjes sektori ne Ministrine e Arsimit dhe menjeher me pas drejtoreshe e lejeve dhe licensave. Nderkohe qe arsimi qan, kjo ministre djall nuk rresht se ndertuari strukturen me servilet e saj me ata qe kjo mendon se do ti kalijne zarfin apo do ta mbrojne kur te dorezoje celesat e zyres ministrore. Flm”.