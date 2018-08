Denoncimi/ Masakrohet 60 vjeçari në mes të Durrësit, policia bashkëpunon me krimin

Qytetarët shqiptarë ndihen të pambrojtur dhe të kërcënuar nga bandat dhe krimi në vend, ndërkohë që polica nuk bën asgjë.

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka bërë publik denoncimin e një qytetari, i cili tregon se si miqtë e Lul Berishës kanë rrahur e masakruar një të moshuar në Durrës, ndërkohë që policia nuk ka bërë asgjë për të mbrojtur personin në fjalë, apo për të arrestuar aurorat.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha në Facebook

Xhafo apo narkopolicia bashkëpunon me krimin!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Z.Berisha, Jam nga Durrsi jam, para 5 ditesh perball tregut fshatar miqte e Lul Berishes kan masakruar nje burre me derrase ne koke me emer Albert Dhima nga shenvlashi ai sot gjendet ne gjendje koma ne Spitalin e traumes ne Tiran , Me fal vetem, per sqarim , personi qe eshte ne koma eshte 60 vjeç me dokunenta te rregullta Angleze, sherri eshte bere vetem per nje vend parkimi, i gjithe vendi eshte i rrethuar me kamera babai i Tre femijeve dy vajza dhe nje djal,familjaret mire qe kan hallin e njeriut qe ka 5 ne koma, por kan dhe hallin e kercenimeve t Lul Berishes, verefikojeni personin qe ndollet i shtruar, dhe policija hesht , aman anonimatin tim”.