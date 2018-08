Denoncimi i Berishës: Policia e Xhafës fsheh pengmarrjen e dy personave prej një jave në Shkodër

Një pengmarrje ka ndodhur prej një jave në Shkodër, ndërsa policia e mban të fshehtë këtë ngjarje të rëndë. Denoncimi është bërë nga një qytetar nga Shkodra, i cili i është drejtuar me një jmesazh ish-Kryeministrit Berisha.

Qytetari i shkruan Berishës se, personat e mbajtur peng që nuk dihet asnjë lajm për to janë Gon Molla dhe daja i tij, Gezim Hysaj.

Postimi i Berishës në Facebook

Narkopolicia fsheh pengmarrjen!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje Doktor

Ne shkoder dy persona jan marr peng tash 1 jave dhe policia Xhafes e mbajne te fshehte, personat e mbajtur peng qe nuk dihet asnje lajm per to jan Gon Molla dhe daja i tij, Gezim Hysaj. Te lutem anonim”.