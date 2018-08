“Cubic” përgatiti projektin për bazën e NATO-s në Kuçovë në 2011, Rama e bllokoi për drogën

Sali BERISHA

Një ngjarje e rëndësishme në marrëdhëniet e Shqipërise me NATO-n!

Sot zedhenesi i Aleances se Atllantikut te Veriut njoftoi se Aleanca ka vendosur te modernizoje bazen ajrore te Kuçoves ne Shqiperi. Kjo baze do mund te perdoret edhe nga Aleanca per qelllime logjistike, policimi ajror, furnizimi, trajnimi etj. Baza do jete dhe aeroporti i vetem i forcave ajrore te Shqiperise.

Me kete rast shpreh kenaqesine time dhe falenderoj Aleancen per vendimin e marre sikunder mbeshtes ofrimin nga Shqiperia te cdo lloj lehtesie dhe kontributi per Aleancen ne permbushjen e misionit te saj te paqes dhe sigurise ne Europe dhe ne bote.

Gjithashtu informoj opinionin se ky projekt u pergatit nga nje kompani serioze amerikane, Cubik, qe ne vjeshten e vitit 2011 si dhe filluan parapregatitjet per zbatimin e tij. Por ata qe demostruan me portrete te Enverit diten e anetaresimit te Shqiperise ne NATO, perzune kompanine qe beri projektin dhe si bandite te vertete arrestuan gjeneral Syrja Gjokaj ne menyren me banditeske, duke vonuar per se paku kater vite projektin e dhene.

Ata kishin parashikuar qe Kuçova te sherbente per Narkofloten qe do te transportonte kanabisin e tre qarqeve te vendit. Ky super skandal mori dhene dhe famozja ndrikull Mrika e radareve dhe Noriega hoqen dore nga plani i tyre dhe u detyruan te rikthehen ne projektin e meparshem. sb