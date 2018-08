Conte, trainer i Machester United?

Antonio Conte është bërë njëri nga favoritët për ta zëvendësuar Jose Mourinhons si menaxher në Manchester United

Ish trajneri i Chelsea, i cili u shkarkua këtë verë për ti lënë vend Maurizio Sarrit, mund të vazhdojë prapë karrierën në Premier ligë

Fillimi i dobët i Manchester United është dominuar me tensione për Mourinhon, sidomos pas përleshjeve të tij me Paul Pogban.

Sipas raporteve të fundit në Angli, hierarkia e klubit mund ta shkarkoi Moun përndryshe mund të rrezikojnë ta humbin francezin.

Zinedine Zidane mbetet favorit për ta zëvendësuar atë në Old Trafford, por bastoret mendojnë se Conte i ka mundësitë më të mëdha që ta merr Manchesterin.

Ish trajneri i Juventusit ka punuar shumë mirë me Pogban në Torino nga viti 2012-14.

Ai pastaj fitoi Premier Ligën dhe FA Cup për dy vite me Chelsea, gjatë të cilit ai ka pasur përplasje me Mourinhon vazhdimisht nëpër media.