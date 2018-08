Charteri që udhëtoi Rama për të parë Juventusin i përket kompanisë private serbe AIR-PINK

Avioni charter me të cilin ka udhëtuar Rama për në Torino për të parë ndeshjen Juventus-Lacio është me me “targën” YU-BTB dhe i përket kompanisë private serbe AIR-PINK (https://aviapages.com/company/air- pink/) që kryen udhëtime charter. Kjo kompani e ka bazën e saj në Beograd dhe është themeluar në vitin 2004 si pjesë e PINK INTERNATIONAL COMPANY. Pronar i kësaj kompanie është Zeljko Mitrovi?

Zelko Mitrovic (https://en.wikipedia.org/wiki/Zeljko_Mitrovic), 51 vjec është një manjat i medias, sipërmarrës, filantropist dhe CEO e themelues i PINK Media Group. Ai është gjithashtu anëtari i Grupit Serb të Komisionit Tripalësh të themeluar nga David Rokfeller.

Në vitin 2011 media serbe ka dhene lajmin se Zelko Motrovic synonte ti shiste një pjesë të aksioneve të kompanisë së tij MEDIA PINK GROUP në vlerën 150 milion euro një kompanie amerikane me emër SBB e cila i përket miliarderit Xhorxh Soros (https://www.24sata.hr/news/zeljko-mitrovic-udio-u-tv-pinku-prodaje- milijarderu-g-sorosu-233050).

Pyetjet që shtrohen në këtë rast: Përse Rama ka udhëtuar me një charter serb? Nëse pranohet si e vërtetë deklarata e Endri Fugës atëherë shtrohet pyetja: Përse Igli Tare ka përdorur një charter serb? Po Rama nesër me çfarë do të kthehet në Tiranë?

