Berisha: Rama pranoi se ai dhe baxhanaku paratë e tenderave i ndajnë bashkë

Miq, dje PD denocoi dhe provoi me dokumenta se baxhanaku i piktorit dështak, Armand Frangu është fitimtari i tenderit prej 16 milion euro nga kryebaxhanaku i tij. Sot Rama me gojën e sugarit të tij deklaroi: baxhanak të kam xhan, kemi vjedhur dhe do vjedhim prap, jemi mbi ligjet por paratë i kemi bashkë! sb