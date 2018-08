Berisha paralajmëron Ramën për gazetaren Lala: S’do gjesh vrimë miu ku të futesh

Ish-Kryeministri Berisha ka lëshuar një paralajmërim të fortë në drejtim të Ramës duke e ientifikuar atë si njeriun që qëndron pas atentatit ndaj gazetares, Lala. Berisha deklaron se kemi të bëjmë me një hakmarrje primitive të mafias ndaj gazetares.

Postimi i plotë i Berishës

Narkoqeveria mesazh mafioz me bresheri kallashi gazetares investigative Klodiana Lala!

Te dashur miq, sot fallangat e krimit te narkoqeverise se Norieges ndermoren nje sulm te armatosur terrorist ndaj shtepise dhe prinderve te gazetares Klodiana Lala!

Ky akt i porositur dhe oranizuar nga familjet e medha mafioze te narkoqeverise se Norieges, perben nje pershkallezim te ri teper te rrezikshem te diktatit te mafies qeveritare, perpjekjeve mafioze e kriminale te saj per ti mbyllur gojen nje gazetareje investigative, e cila po investigonte me guxim dhe vendosmeri mbi kokainen, krimin dhe trafiqet kriminale te niveleve me te larta te familjeve qeveritare mafioze nder te cilat edhe vet te Norieges.

Duke denuar me ashpersine me te madhe kete sulm te hapur, primitiv, mafioze terrorist ndaj gazetares qe po heton me vendosmeri lidhjet mafioze te organizatave kriminale me nivelet me te larta te narkoqeverise shqiptare, le te paralajmerojme te dashur miq Noriegen se vrime miu nuk do gjesh te futesh dhe se fatin e diktatorit panamez do te pesosh por jo nga marinsat e SHBA por nga qytetaret dhe aleanca antikrim e Shqiperise ne rast se vazhdon me keto akte hakmarrje primitive ndaj Klodiana Lales, familjes se saj apo çdo gazetari ne kete vend! sb